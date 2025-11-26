El Puerto de Bilbao pierde un 9,3% de tráfico por la debilidad de Europa

El Puerto de Bilbao se erige nuevamente como el gran termómetro de una economía vasca en vilo, expuesta a los vaivenes de un comercio global ... cada vez más inestable. La debilidad de Alemania y Francia ha configurado un panorama cada vez más incierto, cuyas consecuencias ya son palpables en los muelles. En lo que va de año, el tráfico portuario ha registrado una caída del 9,3%, con un desplome aún más pronunciado en las exportaciones, que han caído un 13,2% en comparación con el arranque de 2024. Así, la infraestructura vizcaína se sitúa como la tercera más afectada en el conjunto de España entre enero y octubre, solo por detrás de las de Alicante (-11,8%) y Pontevedra (-10,3%).

En este inicio de año, el Puerto de Bilbao ha movilizado un total 26 millones de toneladas, lo que supone una caída de dos millones en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque en octubre se registró un repunte de 500.000 toneladas, alcanzando los 2,8 millones, este aumento no ha sido suficiente para contrarrestar la caída generalizada. Iván Jiménez, presidente de la terminal marítima, atribuía hace un mes en una entrevista en EL CORREO gran parte del descenso a la debilidad de sectores como la siderurgia y la automoción, golpeados por la recesión de economías como la alemana y la francesa. De hecho, el movimiento de mercancía general en contenedores ha sufrido una caída del 4,1%, lo que refleja los efectos de este enfriamiento.

Jiménez también apuntó a la parada técnica de la Planta 1 de Petronor, el mayor usuario del Puerto por los combustibles que moviliza, como otra de las principales causas. La carga, descarga, tránsito y transbordo de estos materiales ha experimentado una caída del 12,9% en el arranque del año, pasando de 18,5 millones de toneladas del año anterior a 16. Este descenso se debe principalmente a la volatilidad en los precios del petróleo, que ha generado incertidumbre en los mercados y reducido la demanda. A esta situación se le une una huelga indefinida en Petronor, que ha reducido las exportaciones.

Aunque los graneles sólidos en octubre sufrieron un importante desplome respecto al año anterior –hasta los 279.210 toneladas, un 30% menos–, lo cierto es que en el acumulado apenas hay variaciones, con un total cercano a los tres millones de toneladas, ya que la actividad en el sector de la construcción ha mostrado un aumento, destacando el incremento de mercancías como el cemento y los áridos, además del coque.