El puerto de Bilbao invertirá 273 millones en los próximos cinco años para reforzar sus instalaciones

El Puerto de Bilbao crece, se moderniza y se vuelve cada vez más eficiente y sostenible. Una trayectoria que aspira a mantener estable, pero midiendo ... bien los pasos en un momento en el que los grandes conflictos obligan a desviar rutas y la incertidumbre económica cambia destinos casi de un día para otro. Por eso el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Iván Jiménez, que asumió el cargo el pasado 17 de julio, quiere mantener el timón firme. «En los grandes barcos, el rumbo hay que cambiarlo grado a grado, porque si no, no se gira», ha reconocido este viernes en una conferencia dirigida por el presidente de la cámara de comercio de Bilbao, José Ignacio Zudaire.

En el encuentro, Jiménez ha ofrecido detalles del plan de inversiones que el puerto asumirá durante los próximos cinco años. En total serán 273 millones de euros de los que las mayores partidas irán dirigidos a la tecnología para suministrar electricidad a los buques. Así, 76 millones serán para el llamado onshore power supply (OPS), que permitirá las conexiones en 7 de los 11 muelles de los que disponen las instalaciones -los dirigidos al ro-ro, ro-pax y cruceros, así como al nuevo muelle A5 en el espigón central-, una apuesta clave que quiere reducir los gastos de las navieras en emisiones para añadir atractivo a las instalaciones, y otros 110 será para dotar a las instalaciones de los sistemas de energía que permitan el suministro. A estos se sumarán otros 50 millones para la red ferroviaria, unos 50 más para el espigón central que se está desarrollando actualmente y 18 para un proyecto de digitalización que quiere poner en orden todos los datos del puerto y agilizar sus procesos.

