Puente señala que la entrada del consorcio vasco en Talgo es «vital para España»

Mientras el desenlace de la operación Talgo cuenta las horas con la llegada del consorcio vasco a la compañía, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ... ha señalado este lunes que la incorporación al accionariado del Gobierno vasco, Jainaga y las fundaciones BBK y Vital es un trámite «vital para España y en el que se lleva trabajando mucho tiempo».

El responsable de la cartera de Transportes ha sido uno de los firmes defensores de la vía del presidente de Sidenor para dar una alternativa al fabricante de trenes. Ha recordado, en un desayuno celebrado en Madrid por la agencia 'Europa Press', que la empresa iba a acabar en manos de una empresa húngara -«que en realidad era rusa», ha dicho-, pero que al final mantendrá su «españolidad», así como la viabilidad del empleo y de su futuro.

Por ello ha insistido en que, «si alguna vez escribo mis memorias, la opa de Talgo va a tener, no un capítulo, sino un tomo probablemente, en el que además contaré muchas cosas, que ahora por razones obvias no puedo contar, pero son dos años de trabajo muy duro».

Un asiento en el consejo

El Ministerio de Transportes negoció con Talgo una fórmula para aliviar la multa de 116 millones que impuso hace justo un año por los retrasos en el tren Avril. El operador público Renfe fijó esa sanción por la tardanza en las entregas de estas plataformas, claves para los servicios entre Madrid y Barcelona y Madrid y Santiago, entre otros destinos. El Ejecutivo, en plenas negociaciones para la entrada del consorcio vasco, ofreció pagar esa sanción en siete años y a partir de 2031, como adelantó EL CORREO.

Pero los expedientes por los retrasos fueron más de uno y el propio Óscar Puente ha reconocido este lunes que el fabricante de trenes tendrá que hacer frente a nuevas multas impuestas por Renfe por el retraso en la entrega de los trenes de la serie 107. «Alguna (multa) habrá, seguramente», ha contestado al ser preguntado por ello.

El ministro ha confirmado también que la Sepi, que adquirirá un 7,8% de Talgo, tendrá un representante en el consejo de administración. El próximo 12 de diciembre la junta de accionitas de Talgo debe ratificar la refinanciación de 770 millones de Talgo y la emisión de acciones para la Sepi. Con su aprobación se dará cumplimiento a las condiciones recogidas en la compra del 29,7% de las acciones de Talgo que estaban en manos del fondo inversor Trilantic. Serán adquiridas por 156 millones por el consorcio conformado por Jainaga, Gobierno vasco, BBK y Vital.