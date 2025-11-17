El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El ministro de Transportes, Óscar Puente E. P.

Puente señala que la entrada del consorcio vasco en Talgo es «vital para España»

El ministro de Transportes admite también que «seguramente» se establecerán nuevas sanciones al fabricante, además de la multa de 116 millones por los retrasos en el Avril

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:31

Mientras el desenlace de la operación Talgo cuenta las horas con la llegada del consorcio vasco a la compañía, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ... ha señalado este lunes que la incorporación al accionariado del Gobierno vasco, Jainaga y las fundaciones BBK y Vital es un trámite «vital para España y en el que se lleva trabajando mucho tiempo».

