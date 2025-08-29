El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Puente dice que viajará a Alemania a buscar trenes de Siemens tras los fallos de Talgo

El ministro realiza este anuncio justo después de que Renfe cancele los Avlo en la línea Madrid-Barcelona por averías

Ana Barandiaran

Ana Barandiaran

Viernes, 29 de agosto 2025, 16:49

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado hoy que viajará la próxima semana a Alemania para visitar la fábrica de trenes ... de Siemens, tras los problemas experimentados en los últimos modelos entregados por Talgo. Según ha explicado en una visita a Murcia, hacen falta más unidades para incrementar las frecuencias y ha lamentado que el material disponible es el mismo desde 2008, con la excepción de los nuevos trenes de la serie 106 –nombre técnico que reciben los Avril de Talgo–, que «no han dado el mejor resultado posible».

