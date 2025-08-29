Puente dice que viajará a Alemania a buscar trenes de Siemens tras los fallos de Talgo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado hoy que viajará la próxima semana a Alemania para visitar la fábrica de trenes ... de Siemens, tras los problemas experimentados en los últimos modelos entregados por Talgo. Según ha explicado en una visita a Murcia, hacen falta más unidades para incrementar las frecuencias y ha lamentado que el material disponible es el mismo desde 2008, con la excepción de los nuevos trenes de la serie 106 –nombre técnico que reciben los Avril de Talgo–, que «no han dado el mejor resultado posible».

Precisamente esta semana, Renfe ha decidido retirar su oferta de bajo coste de la marca Avlo en la línea Madrid-Barcelona debido a los problemas en esos trenes de la serie 106, que fueron apartados de la circulación en julio tras detectarse una fisura en el 'bogie' de una de las cinco unidades utilizadas en ese corredor. De esta forma, el operador público solo empleará la marca AVE en la línea, tras considerar que este segmento se adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor.

Esa conexión Madrid-Barcelona es la más consolidada respecto a la competencia, ya que lleva más de cuatro años con dos operadores (Renfe y Ouigo) y casi tres años con tres operadores (al sumarse Iryo), siendo la línea con menor 'guerra de precios', y por ello donde el producto 'low cost' puede ser menos necesario.

Pero al margen de estrategias, la decisión de Renfe de retirar los trenes Talgo de la serie 106 supone otro toque de atención para el fabricante ferroviario, que ya acumula una larga cadena de fallos además del retraso en su entrega, motivo que provocó una multa récord de 116 millones de euros. Está por ver si el operador público presenta nuevas reclamaciones.

Estos movimientos se producen cuando se ultima el desembarco en Talgo por parte del consorcio público-privado liderado por el empresario José Antonio Jainaga. Después de muchos tira y afloja, el Gobierno español, a través de la Sepi, accedió en julio a entrar en la operación con 75 millones y satisfacer así las exigencias de la banca para acceder a la refinanciación de la empresa.

Un conglomerado vasco, con el fondo público-privado Ekarpen a la cabeza, pondrá esa misma cantidad para la financiación. Aparte, también se ha articulado un consorcio vasco para apoyar al presidente de Sidenor en la toma de control de la compañía, con la compra al fondo de inversión Trilantic de su 29,7% por 155 millones, ampliables a 182. Así, el Gobierno vasco y la BBK ponen 45 millones cada uno –lo mismo que Jainaga– mientras que la Vital contribuye con 20.

El objetivo último de esta operación, que tanto apoyo público ha recibido, es garantizar la viabilidad de Talgo, dificultada precisamente por la multa millonaria de Renfe, y reforzar su arraigo. La compañía se ha comprometido a trasladar su sede a Euskadi, donde tiene su planta de Rivabellosa, con más de 700 trabajadores.