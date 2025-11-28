El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Instalaciones de Talgo en la localidad alavesa de Ribavellosa E. C,

El PSE pondrá el consejero de la Sepi en Talgo y el consorcio vasco tendrá dos asientos

La junta de accionistas dará luz verde a la financiación y a la entrada del Estado en la compañía antes del aterrizaje de Jainaga

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 28 de noviembre 2025, 02:22

La operación para que el consorcio vasco liderado por el empresario José AntonioJainaga tome posesión de Talgo se acerca a los últimos pasos. El más ... cercano es la junta de accionistas que el fabricante de trenes celebrará el próximo 12 de diciembre. Una sesión que dará luz verde a todo el esquema financiero de la empresa y que pasa por la financiación de un total de 770 millones, más otros 500 en avales. La fórmula pasa por la emisión de nuevas acciones que serán adquiridas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). El organismo estatal será así dueño del 7,8% de Talgo.

