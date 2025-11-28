El PSE pondrá el consejero de la Sepi en Talgo y el consorcio vasco tendrá dos asientos

La operación para que el consorcio vasco liderado por el empresario José AntonioJainaga tome posesión de Talgo se acerca a los últimos pasos. El más ... cercano es la junta de accionistas que el fabricante de trenes celebrará el próximo 12 de diciembre. Una sesión que dará luz verde a todo el esquema financiero de la empresa y que pasa por la financiación de un total de 770 millones, más otros 500 en avales. La fórmula pasa por la emisión de nuevas acciones que serán adquiridas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). El organismo estatal será así dueño del 7,8% de Talgo.

La financiación era una llave para que Jainaga diera el paso adquiriendo por 156,6 millones, junto a Gobierno vasco, BBK y Vital, el 29,7% de las acciones de Talgo.

Una vez formalizada la transacción, firmada el 7 de noviembre, será el momento en que habrá que dilucidar el diseño del consejo de administración de Talgo. El órgano de gobierno de la empresa estará formado por ocho representantes, entre los que hay que atender varios equilibrios. Por un lado, para elegir a los consejeros dominicales pesa el porcentaje de propiedad de cada accionista.

Pero, además, hay que nombrar a otros independientes. Tal y como señalan a ELCORREO fuentes conocedoras de los contactos, los consejeros dominicales serán tres, que se repartirán la Sepi y el consorcio vasco. El organismo del Estado, que cuenta con ese 7,8% de la empresa, ya había hecho público su deseo de estar en el órgano de gobierno de Talgo. Lo confirmó hace una semanas el propio Ministro de Transportes, Óscar Puente.

Pero en ese nombramiento, señalan las mismas fuentes, tendrá un papel importante el Partido Socialista de Euskadi. La formación dirigida porEneko Andueza trabaja en la elaboración de varias alternativas. Se trata, aseguran, de personas que tendrán mayor perfil industrial que político. El consorcio vasco suma un 29,7% que se reparten Gobierno autonómico, BBK con un 8,5% cada uno, y Vital con un 4,2%. Las tres entidades podrán nombrar a dos personas para el consejo de administración.

Sobre esta estructura se sumarán los otros cinco nombramientos, entre los que estarán los independientes y la posibilidad de algún ejecutivo como un consejero delegado o presidente.

El Gobierno vasco no había mostrado especial interés por tener una representación en el órgano de gobierno de Talgo y había subordinado esta decisión a favorecer más agilidad en la gestión de la empresa al propio Jainaga.