Los productores de combustibles sintéticos critican el olvido de la UE

Hace justo dos años, en marzo de 2023, Alemania e Italia desataron las alarmas en la Unión Europea. Cuando estaba a punto de firmarse el ... acuerdo del paquete 'Fit for 55', que recoge la prohibición de los motores de combustión para 2035, advirtieron de que sus gobiernos lo bloquearían. Es decir, no lo firmarían si no se recogía una excepción expresa para los combustibles sintéticos. Se trata de aquellos que, por el CO2 que absorben en su elaboración, neutralizan el que producen al quemarse en el motor. Son, por lo tanto, neutros en emisiones en carbono y tienen la virtualidad de que funcionan en los motores actuales de los coches.

Se evidenciaba entonces la pelea que la industria petrolera, embarcada en estas inversiones, mantiene con las eléctricas, defensoras de una vía exclusiva para el coche enchufable. Precisamente, la plataforma para los combustibles renovables ha criticado esta semana que el 'Plan de acción industrial para el sector europeo del automóvil' lanzado el miércoles haya olvidado esta alternativa. El documento flexibiliza el cumplimento de normativas de emisiones y apuesta por una defensa frente a China y EE UU. Pero, según señala la plataforma, se centra exclusivamente en el desarrollo de los coches eléctricos, en ayudas para su compra y en el apoyo a la industria de baterías. Electrolizador de Petronor La plataforma, que agrupa a 30 asociaciones del sector, desde fabricantes a estaciones de servicio, critica que ni siquiera se tengan en cuenta las palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La jefa del Ejecutivo comunitario señaló el lunes que «debemos escuchar las voces de las partes interesadas que piden más pragmatismo y neutralidad tecnológica». Un mensaje que aplaudió el cluster vasco de automoción, Acicae, que abogó por permitir una competencia entre las diferentes alternativas para llegar al objetivo de cero emisiones. En Euskadi, Petronor contempla 1.000 millones de inversión para trasformar su refinería y generar combustibles sintéticos. Para ello prevé la instalación de un electrolizador de 100 MW, el más potente de Europa.

