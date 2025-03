«Los procesos de regularización no duran unos pocos años, sino muchísimo más»

El laberinto de documentos y permisos en el que deben adentrarse los extranjeros que quieren legalizar su situación, registrar el domicilio en el que residen ... u obtener la nacionalización es laborioso, complejo y aparatosamente largo en muchos procesos. Más aún, advierte la directora del Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, Julia Shershneva, cuando en algunos casos los plazos establecidos parecen demorarse 'ad aeternum'. «Dependiendo de cuál sea el proceso de regularización, estos no duran unos pocos años, sino muchísimo más», lamenta.

El Gobierno vasco acaba de hacerse con una nueva competencia que le permitirá agilizar los permisos de trabajo a los inmigrantes. Eel Ejecutivo central y el autonómico firmarán la próxima semana el traspaso y detallaron cómo funcionará la medida que sólo cuenta con un precedente en España, el caso catalán, y que en Euskadi también quiere servir para captar profesionales en sus países de origen y cubrir así la demanda de capital humano que alegan muchas empresas.

La medida «es un paso adelante», reconoce Shershneva, quien confía en que una tramitación a nivel autonómico «será más eficaz porque pasará por menos filtros». Pero la directora del observatorio también recuerda que el Gobierno vasco tiene muy pocas competencias en inmigración y seguirá sin tenerlas en aspectos como la expedición de visados, las nacionalizaciones o los procesos de agrupación, entre otros ejemplos. «Además hay mucha legislación a nivel estatal que depende de la administración europea, ya que coordina las normas para los diferentes flujos migratorios como las solicitudes de asilos o las expulsiones».

Y no son los únicos motivos de recelo. También conviene recordar el precedente que ya supuso el proceso para la homologación de títulos superiores a los extranjeros que el Tribunal Supremo paralizó el año pasado. «Realmente, hasta que lo veamos en funcionamiento, nos resulta muy difícil valorar cuáles serán sus efectos», reflexiona.

Población «sobrecualificada»

Éste es un tema clave. Euskadi quiere más mano de obra y la quiere cualificada. «Tenemos más de un 20% de población de origen extranjero con estudios terciarios que no puede homologar, por lo que se acaban insertando en sectores no cualificados. Se vio con la falta de enfermeros en la pandemia. Teníamos aquí gente cualificada que necesitábamos y no la pudimos aprovechar», critica.

Según destaca, en la actualidad un tercio de la población extranjera en Euskadi está «sobrecualificada» para los trabajos que desarrolla. Ocurre especialmente con la población latinoamericana, donde Ikuspegi observa el «desaprovechamiento» de un recurso muy valioso.

El problema, una vez más, son los engorrosos trámites. Y es que el procedimiento para poner en valor estos títulos conseguidos en el extranjero se alarga hasta cinco o seis años y no es extraño que algunos afectados opten por cursar de nuevo aquellas materias en las que ya se formaron para agilizar los plazos. «Supone mucha presión administrativa para esas personas que no pueden permitirse lujos de tiempo ni dinero. La solución más fácil suele ser empezar a trabajar rápidamente en otra cosa, entrando en un círculo vicioso», se duele.