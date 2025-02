Premios Euskadi: En reconocimiento de la labor empresarial Los premios EL CORREO-Banco Sabadell-Gobierno vasco reconocen a Emiliano López Atxurra (Premio Trayectoria), IMQ (Empresa del Año), Multiverse Computing (Premio Novel) y AJL Ophtalmic (Pyme del año)

Con los premios Euskadi Avanza, EL CORREO, Banco Sabadell y el Gobierno vasco reconocen la decisiva contribución de los empresarios al País Vasco. En esta octava edición los galardonados son IMQ, una de nuestras compañías señera; Emiliano López Atxurra, un apasionado de la industria con vocación europeísta; AJL Ophtlamic, una iniciativa empresarial nacida de expertos oftalmólogos; y Multiverse Computing, un novedoso proyecto que explora el potencial de la tecnología cuántica

Premio Pyme del año AJL Ophtalmic Innovación sanitaria a 'ojos' de los expertos

Sergio Llamas

Innovación, un desarrollo firme con los pies bien anclados sobre la tierra y un conocimiento claro de las necesidades de los usuarios. Son los tres conceptos que marcan la evolución de AJL Ophtalmic, la iniciativa empresarial que un grupo de oftalmólogos creó en 1992 como distribuidora de lentes, y que en seguida se lanzó a una producción propia desde Álava que alcanza a todo el globo.

Aunque cada vez más en un segundo plano, la empresa mantiene su papel de distribución en España; una forma consolidada para seguir financiando sus desarrollos e impulsar la investigación. Su objetivo es resolver los problemas que los expertos vienen detectando en casi todos los ámbitos de la visión, desde válvulas para combatir el glaucoma a intervenciones en el nervio óptico para devolver la visión a víctimas de incendios, o incluso membranas que ayudan a curar las heridas que pueden sufrir los perros en sus córneas.

Ampliar Recoge el premio Pedro J. Salazar de manos de Iñaki Navarro.

«Nuestro objetivo a futuro es seguir abriéndonos a mercados. Ya tenemos 85 distribuidoras por todo el mundo que nos permiten llegar desde México a Afganistan», detalla el director general de AJL, Pedro J. Salazar. En él recayó la tarea de desarrollar esta empresa que en sus 33 años ha dado varios saltos de gigante. Aun así, Salazar defiende que han avanzado con una «lentitud» intencionada que les ha valido para mantener su estabilidad en todo momento. «No hemos sido excesivamente expansionistas. Otros quizás hubieran crecido más rápido, pero aquí cada escalón lo hemos subido bien afianzados», reflexiona.

Su foco centrado en la investigación también ha permitido a AJL explorar diferentes mercados para mantener una evolución constante en un ámbito sanitario muy marcado por los elevados costes y la cantidad de controles y certificaciones necesarias para poder desarrollar sus avances. Entre tanto, su trayectoria no se ha detenido fijando nuevos hitos como la incorporación en 2007 de una línea de negocio centrada en la anestesia y el tracto aéreo, a la adquisición en 2013 de la compañía norteamericana Addition Techonology Incorporation (ATI) para comercializar anillos intracorneales.

También es reseñable la inauguración hace ya casi 15 años de sus instalaciones de 3.000 metros cuadrados en Álava con áreas específicas destinadas a la I+D+i. «En este mercado nos conocemos todos, desde las grandes muiltinacionales a las empresas más pequeñas, y en el sector ya saben que nosotros podemos desarrollar muchas ideas con médicos americanos, europeos y de cualquier parte del mundo. Nos conocen y acuden a nosotros», resume Salazar.

Premio Trayectoria Emiliano López Atxurra La obsesión por la industria, aunque sea a contracorriente

Manu Álvarez

Si algún día alguien convoca una manifestación en favor de la industria es más que probable que él esté en la cabeza y sosteniendo la pancarta. Ahora que todo el mundo habla del 'informe Draghi' y de la necesidad de invertir en Europa para estrechar la brecha tecnológica e industrial que se ha abierto en el continente parece fácil. Hacerlo durante décadas, incluso cuando algunas voces apostaban por incidir y poner el peso en el sector de los servicios, tiene más mérito. Emiliano López Atxurra, el actual presidente de Petronor, la compañía que es la principal contribuyente de las arcas públicas en el País Vasco, comparte su pasión por la industria con la vocación europeísta. Son los dos ejes que han trazado su formación y también su dedicación profesional en las últimas décadas.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, realizó un máster en estudios internacionales en el prestigiosos Instituto de Estudios Políticos de París, participó en la creación de algunas empresas consultoras y aterrizó de lleno en el sector de la energía como miembro del consejo de administración de la empresa Gas Natural. En 2015 asumió la presidencia de la compañía vasca Petronor en sustitución del actual consejero delegado del grupo Repsol, Josu Jon Imaz, y desde esa responsabilidad ha liderado no solo algunas de las inversiones industriales más importantes del momento en Euskadi, sino también el proceso de transformación de un sector, el energético, obligado a ser protagonista de la descarbonización.

Ampliar Emiliano López Atxurra con la estatuilla dada por Iñaki López Gandásegui.

Convencido de que hay que caminar con paso firme hacia la descarbonización de la movilidad y también de las actividades industriales, López Atxurra se ha mostrado también crítico con un proceso de transición que por exceso de ambición y velocidad acelerada puede resultar letal para la industria europea. En ese contexto ha reclamado siempre que los responsables públicos apuesten por una neutralidad tecnológica. Esto es, por establecer un punto de llegada sin prefijar qué camino hay que tomar cuando existen varias alternativas. De ahí que las apuestas de la empresa vasca que preside se han centrado ahora en buscar alternativas sostenibles al petróleo, como el hidrógeno y los combustibles sintéticos, una apuesta que puede llevar a la inversión de cientos de millones de euros en la próxima década.

Su sensibilidad por la innovación y el desarrollo tecnológico le llevó también a presidir la corporación tecnológica Tecnalia entre los años 2016 y 2020 y desde 2021 es miembro del consejo de administración del grupo Repsol.

Premio Empresa del año IMQ Una iniciativa social que se convirtió en algo singular

M. Álvarez

Esa idea de que es uno de los tres pilares indestructibles sobre los que se asienta la sociedad vizcaína, junto al Athletic y la Virgen de Begoña, no es algo gratuito o alejado de la realidad. IMQ, el Igualatorio Médico Quirúrgico, puede parecer el principal exponente de la medicina privada y de élite en nuestra sociedad pero, en realidad, las razones que forjaron su nacimiento eran otras, justo las contrarias a ese estereotipo: garantizar una asistencia sanitaria de calidad a las familias humildes, en un momento en que aún no se había estructurado la sanidad pública, cuando la asistencia privada era realmente cara y muchos ciudadanos no estaban cubiertos por las mutuas sectoriales que se habían creado hasta entonces. Incluso, para tener acceso a los servicios de lo que hoy conocemos como IMQ estaba limitado el salario máximo mensual que podían cobrar sus asociados, para que fuesen precisamente los obreros los principales beneficiarios de la asistencia sanitaria.

El término 'Igualatorio', la vocación de 'igualar' la asistencia médica a la que podían acceder todos los ciudadanos, fue precisamente la base de la filosofía que inspiró la iniciativa de dos médicos locales, Vicente San Sebastián y Enrique Ocharan. No solo fue la primera organización de asistencia sanitaria privada de España, sino que se adelantaron ocho años a la creación del sistema nacional de salud. La evolución de ambos sistemas, el privado y el público ha hecho que lleguen a convivir en nuestra sociedad como dos fórmulas complementarias para perseguir la mejora de la salud y la esperanza de vida de esta sociedad.

Ampliar Beatriz Astigarraga sujeta el premio entregado por Iñigo Barrenechea.

Hoy, casi 91 años después de su fundación, IMQ es un grupo más complejo y sofisticado de aquel que pudieron visualizar sus fundadores, un auténtico holding que incluye una compañía de seguros con varias ramas de actuación y empresas dedicadas a la gestión de clínicas, residencia para personas mayores, servicios de vigilancia y asesoramiento en salud laboral. Pese a ello mantiene la vocación de conservar elementos diferenciales con otras empresas similares con las que compite en el mercado, como la gestión de clínicas propias y, sobre todo, el mantenimiento de una asistencia de médicos de familia que actúan como la auténtica red capilar de la organización.

Desde octubre de 2023 el grupo tiene como accionista mayoritario a SegurCaixa-Adeslas, cuenta con 2.700 empleados directos y en torno a 390.000 clientes en su aseguradora.

Premio Novel Multiverse Computing Creando un lenguaje para la industria del futuro

S. Llamas

El espíritu de la compañía guipuzcoana Multiverse Computing parece habitar en un mundo teórico, pero su evolución se asienta ya en un plano físico en el que se han consagrado como la mayor empresa de software cuántico de la Unión Europea.

Su cofundador y director general, Enrique Lizaso, explica que su equipo desarrolla «soluciones de computación cuántica aplicadas a problemas reales de la industria en sectores como las finanzas, manufactura, energía, defensa, química, aeroespacial...». La compañía consigue aplicar algoritmos cuánticos a través de unas herramientas que también les permiten funcionar en los ordenadores vigentes, por lo que no solo posibilitarán aprovechar la capacidad de los chips del futuro, sino que ya sirven para «optimizar los procesos utilizando los principios cuánticos en los sistemas convencionales».

Así su software CompactifAI es capaz de comprimir modelos de inteligencia artificial como GPT, Llama o Mistral. «Mediante esta compresión conseguimos reducir el tamaño de estos modelos en un 95% consiguiendo así una reducción drástica de consumo energético y haciendo mucho más asequibles estos modelos de IA», resume.

Ampliar Enrique Lizaso con el galardón ofrecido por Mikel Jauregi.

El proyecto nació en 2019 gracias a la visión de un grupo interdisciplinar -inicialmente enfocado al sector financiero- que supo ver el potencial de trasladar la teoría cuántica a la computación actual. Destacan el entorno favorable que acoge a la empresa, gracias a un «apoyo institucional sólido» en el que el BIC Gipuzkoa ha jugado un papel decisivo, y un ecosistema científico-tecnológico avanzado.

«Desde nuestra creación en 2019 hemos experimentado un crecimiento exponencial, pasando de un equipo reducido a sumar más de 150 empleados de hasta 35 nacionalidades», detallan. Las contrataciones estratégicas y la atracción de investigadores les ha permitido agrupar un «talento» capaz de desarrollar soluciones punteras que optimicen la solución a problemas específicos de la industria «como la mejora de las cadenas de suministro y procesos industriales o la simulación avanzada en química, materiales o energía».

Por poner números, la empresa cuenta con 72 solicitudes de patente de sus algoritmos cuánticos y de inteligencia artificial para aplicarlos en sectores como las finanzas o la industria manufacturera. Estas licencias refuerzan su posición como líderes tecnológicos «y aseguran la exclusividad» de sus soluciones. «La IA y la computación cuántica ya están redefiniendo el presente de las empresas», afirma Lizaso.