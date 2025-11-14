Los huevos y la carne de vacuno, con subidas de más del 20%, disparan la cesta de la compra en Euskadi

Los precios siguen escalando en Euskadi sin poder dar un respiro a los consumidores vascos. La inflación subió un 3,2% en octubre respecto al ... mismo mes del año pasado, y aunque el dato haya caído una décima desde la tasa interanual de septiembre, sigue representando un nivel elevado, tal y como recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los datos publicados este viernes.

Hay muchos componentes que han empujado el índice general. Por una parte el encarecimiento del transporte, que acumula una subida del 4,4% en los últimos doce meses. Bajando al detalle, en Euskadi se ha encarecido especialmente el transporte público urbano (un 14,1%) y el interurbano (12,3%). Tampoco se puede obviar el impacto que la subida de la tasa de basuras está teniendo en las cuentas de los hogares. El INE no dispone de este dato a nivel autonómico, aunque sí que constata que a nivel nacional, el encarecimiento de la recogida de residuos en estos últimos meses ha sido del 30,1%.

Otro factor fundamental ha sido el precio de la electricidad, gas y otros combustibles, partida que resulta un 13,2% más caro que hace un año. Esto se debe principalmente a las consecuencias del apagón, ya que desde aquel 28 de abril, el operador del sistema, Red Eléctrica, se ha visto forzado a implementar el 'sistema de refuerzo' en la red, lo que ha obligado a introducir una mayor porción de fuentes como la nuclear o el gas para evitar así otro incidente. Un mecanismo que ha elevado los precios para operar la red y por tanto, ha encarecido la factura de los consumidores.

Por otra parte, en estos momentos llenar el carrito de la compra es un 3,7% más caro que en octubre del año pasado. Los alimentos que lideran las subidas son la carne de vacuno, un 21,9% más cara, las frutas frescas y frutos secos (9,9%) o las frutas frescas (7,8%). Pero, sin lugar a dudas, son los huevos los que se llevan la palma con un encarecimiento interanual del 25,1%. La gripe aviar , que ha obligado al Gobierno a confinar todas las explotaciones de aves de corral al aire libre para así evitar su propagación, está afectando de lleno a los bolsillos de los consumidores. Por tanto, se espera que el precio de este alimento básico continúe al alza, al menos, a corto plazo. La nota positiva se encuentra en alimentos como los aceites y grasas, un 35,7% más baratos, o el azúcar, que ha bajado su precio un 14,1%.

A nivel nacional, el INE recoge que la inflación ha subido un 3,2% desde octubre de 2024. Por primera vez en meses, la tasa nacional se acerca a la vasca, que siempre se había mantenido unas cuantas décimas por encima. De hecho, Euskadi ya no figura en el podio de las comunidades más inflacionistas (puesto que había ocupado durante la mayoría de meses del año). Esta vez, son comunidades como Baleares y Madrid, ambas con una tasa del 3,6%, las que lideran la tabla, seguidas de la Comunidad Valenciana, que presenta un índice del 3,5%. En la otra cara de la moneda se sitúan Murcia (2,2%), Canarias (2,5%) y Cataluña (2,6%).