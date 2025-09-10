Pradales urge a Sánchez a ampliar la red eléctrica vasca ante el colapso: «Se acaba el tiempo»

Hace tiempo que el Gobierno vasco viene emitiendo sonoros avisos ante la saturación de las redes eléctricas en Euskadi, una coyuntura que se ha convertido ... en el principal freno para la atracción de nuevas inversiones, sobre todo en el sector industrial. Pero ahora la situación se ha tornado aún más grave porque técnicamente se acaba de alcanzar el colapso: la ocupación en Bizkaia y Álava llega al 100% y en Gipuzkoa apenas queda un 2% de capacidad libre. En consecuencia, el Ejecutivo autonómico ha escalado su nivel de preocupación y reclama medidas urgentes.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha urgido este miércoles a Pedro Sánchez que permita una ampliación de la capacidad eléctrica para atajar cuanto antes el colapso en la red. El mandatario nacionalista, en una entrevista en Onda Vasca, ha recordado que éste es un compromiso que el Gobierno central asumió en la Comisión Bilateral celebrado el pasado julio y cuyo cumplimiento fechó a lo largo del verano. «Finaliza el 21 de septiembre y estamos a día 10. Estamos en la cuenta atrás y se acaba el tiempo», ha señalado para meter presión de cara a los próximos días.

La preocupación es máxima porque, según ha diagnosticado el propio lehendakari, la afección de este problema es muy importante para la economía de Euskadi. «Tenemos a 117 empresas industriales pendientes de esta situación, más de 70.000 puestos de trabajo, más los que podrían venir, y está en juego la descarbonizacion de la industria vasca», ha afirmado. Lo que solicita Lakua es una ampliación de la capacidad de las redes para lograr 6.000 megavatios adicionales; es decir, sumar un 50% a los 12.000 de los que dispone actualmente.

Pradales ha revelado que el consejero de Industria, Mikel Jauregi, «ha estado trabajando todo el verano» en esta cuestión junto al Ministerio de Transición Ecológica y Red Eléctrica, y que representantes del Gobierno vasco intensificarán esas labores esta misma semana en Madrid para tratar de desbloquear definitivamente la situación. «Dijimos que si el Gobierno español no tenía capacidad, estábamos dispuestos a buscar fórmulas. Nos han dicho que no es necesario, que confiemos en la respuesta... Pues se acaba el verano», ha abundado.

Las declaraciones del lehendakari se producen sólo un día después de que las operadoras trasladaran la alarmante situación a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Aelec, la patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP, reclama «un modelo retributivo coherente que asegure la recuperación de las inversiones». De fondo late un pulso abierto con el regulador por la fijación del porcentaje de retribución –una tasa que marca cuánto ganan las compañías por cada euro destinado a nuevas líneas y subestaciones–, actualmente en revisión para el periodo 2026-2031.