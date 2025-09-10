El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari, Imanol Pradales, en una comparecencia pública. Efe

Pradales urge a Sánchez a ampliar la red eléctrica vasca ante el colapso: «Se acaba el tiempo»

El lehendakari presiona al Gobierno para lograr un 50% más de capacidad y fija la próxima semana como fecha límite

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:41

Hace tiempo que el Gobierno vasco viene emitiendo sonoros avisos ante la saturación de las redes eléctricas en Euskadi, una coyuntura que se ha convertido ... en el principal freno para la atracción de nuevas inversiones, sobre todo en el sector industrial. Pero ahora la situación se ha tornado aún más grave porque técnicamente se acaba de alcanzar el colapso: la ocupación en Bizkaia y Álava llega al 100% y en Gipuzkoa apenas queda un 2% de capacidad libre. En consecuencia, el Ejecutivo autonómico ha escalado su nivel de preocupación y reclama medidas urgentes.

