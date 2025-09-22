«Pradales no ha traído ningún cambio de fondo»

– Pradales recuperó las reuniones con ELA al llegar al cargo. ¿Cómo califican su gestión?

– Aunque se hagan las cosas con mayor amabilidad y ... respetando la interlocución con el principal sindicato vasco, si cogemos las mesas de negociación, la política presupuestaria, la negociación colectiva… el Gobierno de Pradales todavía no ha planteado ningún cambio de fondo sobre el de Urkullu.

– ¿Cómo ve que haya pedido una reflexión a CAF sobre el contrato con Israel?

– Me parece muy necesaria, pero me hubiera gustado una interpelación directa y antes en el tiempo, porque la construcción de ese tranvía ha sido desde el inicio una cuestión ilegal. Creo que una de las decisiones políticas que más pueden influir para que se detenga este genocidio son todas las políticas de sanciones y boicot.

– ¿Como ocurrió en la Vuelta?

– Que representantes de la política vasca como el consejero Bingen Zupiria, la diputada general o el alcalde Aburto hayan elegido esta movilización, que de una manera evidente ha sido pacífica, para hablar de qué es cívico o incívico y de que afea la imagen internacional de Bilbao, me da la sensación de que no han entendido qué da prestigio a una ciudad. La solidaridad ante un genocidio genera prestigio social para una ciudad.

–¿Cómo ve el aumento en la conexión eléctrica que se ha conseguido para la industria?

– Evidentemente hay una demanda y que se aumente la red eléctrica es positivo. Pero hay que abordar también la cara B de esta electrificación si tiene como justificación social la descarbonización. Hoy el sector energético está en manos del capital privado y las grandes multinacionales. Una de nuestras reivindicaciones es que haya un control público y democrático de algo tan estratégico.

–¿La industria debe recibir más apoyo, también sindical?

– La política industrial tiene que abrir sectores nuevos, que tengan una función social y que sean sostenibles. Siempre ponemos Euskaltel de ejemplo. En su día fue un instrumento para mejorar las telecomunicaciones y tenía un control público, pero al final acabó en un fondo buitre. Muchos de los responsables, que han estado sobre todo en el PNV, son personas muy vinculadas al mundo de la empresa, y cuando el objetivo es fortalecer los intereses de las empresas la política que se hace es otra. Ycada vez que planteamos la gestión pública y el control, nos encontramos sobre todo enfrente al PNV.