El lehendakari, Imanol Pradales, durante el Pleno de Control de la semana pasada EP

Pradales sale en defensa de CAF en el Parlamento vasco: «No contribuye al genocidio»

«Ya está bien de señalar a las empresas y hacer demagogia. Ya está bien de instrumentalizar el drama que vive el pueblo palestino», advierte el lehendakari

Félix Montero

Félix Montero

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:02

La cuestión palestina continúa instalada en la política vasca como arma de confrontación partidista. En un clima de condena generalizada a las acciones del Gobierno ... de Netanyahu en la Franja de Gaza –con más de 60.000 víctimas mortales–, y mientras en el resto de España la discusión se centra en el uso o no del término «genocidio», en Euskadi el foco se dirige hacia el papel de las empresas vascas que mantienen negocios en Israel.

