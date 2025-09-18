Pradales promete una «autopista» en Euskadi para proyectos industriales

Mejorar los trámites administrativos creando una «autopista» para la autorización de los proyectos de inversión industrial en Euskadi. Con este anuncio el lehendakari Imanol Pradales ... ha querido dar una respuesta a uno de los principales quebraderos de cabeza de las empresas cuando plantean nuevas actuaciones: la burocracia.

Para ello ha anunciado en el pleno de política general celebrado este jueves en el Parlamento vasco la creación de la calificación de 'proyectos estratégicos'. Una categoría con la que esas iniciativas podrían recortar en un 30% los plazos de tramitación de nuevos proyectos industriales. Además, ha presentado también el compromiso de agilizar en un 25% la concesión de las ayudas a las pymes para cuestiones de digitalización y transición energética. Esta figura está siendo empleada ya en comunidades autónomas vecinas como Cantabria o Aragón y ha contribuido a la captación de varios proyectos, algunos que habían analizado también la posible ubicación en Euskadi.

Más empresa para el sistema de bienestar

Son dos elementos con los que ha querido concretar una «apuesta decidida por el impulso de la actividad económica, el apoyo a la empresa y a una política industrial sólida». Pradales ha seguido tratando de marcar un discurso amigable con las empresas porque «sin la creación de riqueza colectiva, no hay políticas de redistribución» y ha recordado que «los recursos públicos son finitos». Un mensaje que ha creído más necesario cuando, ha apuntado, en Alemania o Francia se está cuestionando la sostenibilidad del sistema de bienestar.

El lehendakari, a pesar de la caída de las exportaciones y la incertidumbre creciente en las empresas vascas muy expuestas a la crisis industrial europea, ha defendido que Euskadi está «creciendo por encima del 2% del PIB y creando empleo neto» con más de un millón de afiliados a la Seguridad Social. Son, a su juicio, elementos que, junto a una sólida situación financiera en Euskadi -la deuda más baja de las autonomías, un10,9% sobre el PIB- y la capacidad propia de endeudamiento acordada en el marco del Concierto, «nos permiten contar recursos extraordinarios para activar las inversiones del nuevo plan industrial y la Alianza Financiera Vasca». En esta última herramienta, el Ejecutivo invirtió mil millones de dinero público financiados con deuda para impulsar la industria. Es el fondo con el que canalizará su participación en Talgo.

Autonomía en Defensa, energía e industria

Pradales ha querido así renovar su compromiso con las inversiones en la industria en un momento en el que «somos testigos de un cambio de era». En los sectores en los que crecer no solo no ha descartado el área de Defensa, con un peso muy relevante en Euskadi y el 14% de su PIB industrial, sino que ha señalado la necesidad de «ganar autonomía en defensa, energía o industria», siempre en acuerdo del marco europeo. El lehendakari ha dado un carácter urgente a estas medidas para responder a la crisis económica de Europa, el laberinto de los aranceles y los conflictos bélicos como el de Ucrania o la invasión de Gaza. Un escenario en el que ha señalado «solo está ganando China».

En cuanto a los logros, además de la puesta en marcha del Plan Industrial y de las inversiones que lleva alineadas, que ha anunciado se presentarán en las próximas semanas, se ha detenido en los dos de esta misma semana. El principal es el acuerdo con el Gobierno central para desarrollar en Euskadi 5.200 MW de potencia eléctrica en una red que estaba ya colmatada. «Asegurará -ha señalado- proyectos industriales clave para el futuro de Euskadi y va a contribuir a consolidar el empleo de más de 70.000 personas».

La otra cuestión, la transferencia de las prestaciones por desempleo y el subsidio del paro, son para Pradales la oportunidad para «poder desarrollar por fin una política de Empleo integral» que llegará a 51.000 personas con la gestión de 822 millones de euros.