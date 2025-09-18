El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pradales pide no hacer demagogia con el «genocidio» de Israel señalando a empresas

El lehendakari advierte del «populismo» de quienes responsabilizan a compañías como CAF porque «no son cómplices» y trata de fijar una línea en la responsabilidad del mundo económico

Lucas Irigoyen

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:50

El lehendakari, que ha comenzado este jueves el pleno de política general guardando un minuto de silencio para condenar «el genocidio» del Gobierno de Israel ... contra el pueblo palestino en Gaza, ha pedido también «no hacer demagogia, ni populismo» con ese conflicto. Es precisamente de lo que ha acusado a quienes han señalado a empresas vascas como CAF por sus contratos en Israel.

