Pradales pide no hacer demagogia con el «genocidio» de Israel señalando a empresas

El lehendakari, que ha comenzado este jueves el pleno de política general guardando un minuto de silencio para condenar «el genocidio» del Gobierno de Israel ... contra el pueblo palestino en Gaza, ha pedido también «no hacer demagogia, ni populismo» con ese conflicto. Es precisamente de lo que ha acusado a quienes han señalado a empresas vascas como CAF por sus contratos en Israel.

«La sociedad vasca está horrorizada con lo que el Gobierno de Netanyahu está perpetrando en Gaza, pero cuidado con los señalamientos a empresas, a la UPV ni a instituciones vascas que no somos responsables. Sabemos mucho de señalamientos en este pueblo. No instrumentalicemos el sufrimiento ni hagamos demagogia», ha advertido el lehendakari.

Desde la tribuna de la Cámara vasca, Pradales ha querido recordar que «ni las empresas ni la universidad son cómplices del genocidio». «Ya está bien», ha elevado el tono para denunciar que hay quienes «están patrimonializando ese dolor y en este país -ha insistido- conocemos mucho de eso».

El lehendakari ha querido diferenciar el ámbito empresarial y restarle una responsabilidad sobre la acción del Gobierno de Israel. Por ello ha insistido en «no hacer demagogia». El mensaje ha llegado después de varias polémicas en Euskadi tras los altercados de las protestas propalestina que provocaron la cancelación del final de la etapa de la Vuelta a España en Bilbao. Una semana después, esas mismas movilizaciones afectaron a la inauguración oficial del curso de la Universidad del País Vasco. Y este jueves, los exteriores del Parlamento vasco han acogido movilizaciones de protesta por la invasión de Gaza.

El mensaje de Pradales ha llegado también después de que él mismo sopesara la necesidad de hacer una «reflexión ética» sobre determinados contratos que firman las compañías. Así lo señaló, precisamente cuestionado por el contrato de CAF para el desarrollo del tranvía de Jerusalén que, en su trazado, conecta la ciudad hebrea con barrios formados por asentamientos de colonos en territorios ocupados a Palestina. Un encargo que, firmado en 2019, contó con el respaldo de la ONU e informes legales sobre derechos humanos.

Pradales ha querido evitar así una escalada en la búsqueda de empresas u organizaciones con relación con compañías o capital de ciudadanos judíos y que se puedan convertir en centro de las protestas por el drama humanitario que atraviesa Gaza.