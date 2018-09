Postwall, tu agenda cultural personalizada Alejandro Irazabal y Aritz Fernández, responsable de comunicación y director general, respectivamente de Postwall. / Maika Salguero La 'startup' filtra la oferta de actividades según los gustos del usuario, que gracias a los carteles sabe de un vistazo qué opciones de ocio tiene IRATXE BERNAL Lunes, 1 octubre 2018, 01:25

Que, como la comida, la música, el teatro o el ballet entran por los ojos y pueden seducirnos antes incluso de asistir al espectáculo ya lo demostraron Toulouse-Lautrec, Alfons Mucha o Jules Chéret con sus carteles para el Teatro de la Ópera de París, el Folies Bergère o el Moulin Rouge. Y ellos, pobres, sólo contaban con la litografía para llegar a las masas. Hoy, la tecnología dispara las posibilidades de publicitar un evento, y talentos gráficos hay incluso más que a finales de XIX, así que la 'startup' bilbaína Postwall ha buscado la forma de unirlos para ofrecer una agenda cultural digital individualizada en la que todas las propuestas saltan a la vista.

Ellos se definen como «el Netflix de las agendas culturales», porque juegan con las mismas cartas; la distribuidora de contenidos audiovisuales llama la atención sobre cada una de las películas o series que ofrece con su póster como principal gancho. El único de entrada. Es cuando el cliente pincha sobre esa imagen cuando se despliega toda la información que la web contiene sobre cada propuesta y que, en el caso de Postwall, sería básicamente el lugar y fecha de celebración del concierto, actuación o exposición.

La idea parte de una situación muy común. Llegas a una ciudad que no conoces pero de la que te apetece disfrutar un poco más allá del tópico y echas mano al móvil para saber qué grupos o compañías de teatro y ballet están actuando allí en ese momento, qué muestras hay en sus museos o galerías, si coincidimos con algún festival interesante... Encuentras cosas, sí, por supuesto, pero de una manera dispersa, e inevitablemente lamentas no tener una única agenda cultural que lo agrupe todo.

Postwall Descripción Web y app que muestra la oferta cultural de una ciudad a través de los pósters de las actividades. 100.000 euros aportados por los socios fundadores es el capital inicial de la compañía. 250.000 euros es la facturación prevista por la 'startup' para 2018. 350.000 euros necesitan para continuar con el desarrollo del algoritmo y lanzar la app internacionalmente.

De hecho, te pasa lo mismo en tu propia casa. La diferencia es que en tu entorno ya tienes establecido los locales o salas por los que te mueves, los que son afines a tus gustos. Eso no impide que de vez en cuando te pierdas algo porque no te has enterado de que ese cantautor tan de culto que ni se anuncia ha pasado por tu ciudad.

Aritz Fernández –hoy director general de la firma– lo pensó mientras buscaba qué hacer en Cádiz y, de regreso, comentó a sus amigos del estudio de diseño gráfico Hopper Ink las oportunidades que la tecnología ofrecía para reunir información sobre eventos y actividades culturales de todo tipo. Incluso se podrían filtrar en función de los gustos del usuario. Y ya puestos, cabría la posibilidad de incorporar un geolocalizador que te indicara las propuestas más cercanas –fundamental cuando estás en una ciudad que no conoces–, compartir la información con la cuadrilla para que nadie se despiste, sacar las entradas...

Todo un mundo. Todo genial. Pero faltaba el clic, algo realmente diferenciador. La marca personal. Y fueron los diseñadores los que, arrimando el ascua a su sardina e incorporándose como socios, aportaron la idea que hoy es santo y seña de Postwall; que la agenda fuera tan visual que pudiera quedar resumida en los carteles de cada una de la propuestas. Después, como Netflix, ya se darían los detalles. Pero, de primeras, todo tenía que entrar por los ojos. Era, además, una forma de llevar al mundo digital unas creaciones efímeras y poco reconocidas pero que muchas veces valen por sí solas visitar la app. Sólo con eso, Postwall ya ofrece todo un espectáculo y mucho arte a sus usuarios.

Las claves Funcionalidades La app cuenta con un geolocalizador que busca las actividades previstas cerca del usuario y permite la compra de entradas . Todo un arte Además de ofrecer la información cultural, Postwall pone de relieve el trabajo de los diseñadores gráficos.

«La agenda nos la proporcionan los propios organizadores de los eventos, que pueden llegar a más gente y actualizar la información. Menos eventos deportivos, la plataforma muestra actividades de todo tipo, ya sean dirigidas al gran público o minoritarias, de pago o gratuitas. Pero como ver todo eso puede ser abrumador, nuestra labor es clasificarlo de acuerdo a los gustos de cada usuario para que este no acceda a una mera agenda cultural, sino que acceda a 'su' agenda cultural, en la que sólo le van a presentar propuestas que de verdad le puedan interesar», subrayan Aritz Fernández y Patric San Juan, el tercero de los socios fundadores.

En un principio, sólo pensaban en crear una aplicación móvil pero ya han dado el salto a la web. «Quedarnos en la app nos limitaba mucho porque aunque es gratuita tienes que superar las reticencias a descargar algo nuevo que tenemos todos, que siempre vamos un poco justos de espacio en el 'smartphone'», explica San Juan. Con ese salto esperan alcanzar en 2019 los 150.000 usuarios, a los que ya pueden mostrar las alternativas de ocio de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa además de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, abanico que esperan ampliar incluso en el extranjero.

Para lograr la financiación que les permita esa expansión y continuar con el desarrollo de la tecnología, la firma acudirá los días 16 y 17 a B-Venture, el mayor evento de financiación para 'startups' del norte de España. El encuentro está organizado por EL CORREO con el patrocinio del Gobierno vasco, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, así como con la colaboración de Elkargi, Telefónica, BStartup de Banco Sabadell, Laboral Kutxa, CaixaBank y la Universidad de Deusto.