El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El 'pool' bancario cubre la salida de Bankinter

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:10

Comenta

Una de las cuestiones que más ha retrasado la operación de Talgo ha sido la financiación de la empresa. Una deuda de más de 400 ... millones, los avales ligados a los pedidos y la multa de 116 millones conforman un complejo pasivo que es compartido por más de 20 entidades bancarias, entre las que están las principales siglas españolas, como BBVA, Santander o Caixabank. Además cuenta también con respaldo de entes públicos como el ICO o cobertura de seguros con Cesce.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  3. 3

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  4. 4 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  5. 5 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  6. 6

    Otegi defiende un modelo «nórdico» para la Ertzaintza e invita a fijarse en las series: «No sacan todo el rato la pistola»
  7. 7 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  8. 8

    El Athletic comienza a decir adiós a la Champions
  9. 9

    Sabina se marcha como un señor
  10. 10

    Junts materializa su ruptura con Sánchez y bloquea la legislatura al vetar sus leyes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El 'pool' bancario cubre la salida de Bankinter

El &#039;pool&#039; bancario cubre la salida de Bankinter