El 'pool' bancario cubre la salida de Bankinter

Una de las cuestiones que más ha retrasado la operación de Talgo ha sido la financiación de la empresa. Una deuda de más de 400 ... millones, los avales ligados a los pedidos y la multa de 116 millones conforman un complejo pasivo que es compartido por más de 20 entidades bancarias, entre las que están las principales siglas españolas, como BBVA, Santander o Caixabank. Además cuenta también con respaldo de entes públicos como el ICO o cobertura de seguros con Cesce.

Para la refinanciación de estos totales, los bancos pidieron antes de verano que Talgo engordará su balance con 150 millones, que comprometieron entre julio y agosto la Sepi y el fondo vasco Ekarpen­. Con eso, se daba septiembre para cerrar la financiación y activar la compra final por parte del consorcio vasco formado por Jainaga, el Ejecutivo autonómico y las fundaciones BBK y Vital.

Pero el tiempo se ha extendido más de lo previsto. Y es que, según ha confirmado EL CORREO de fuentes conocedoras de la negociación, Bankinter decidió no seguir en el esquema financiero. Su salida ha obligado a repartir las cargas financieras entre las demás entidades, activando de nuevo los mecanismos administrativos de aprobación.

Es algo frecuente en estas operaciones y que no ha puesto en riesgo la refinanciación de Talgo. De hecho, en estos préstamos los bancos asumen, además de su cantidad, un porcentaje extra para responder a posibles salidas como la de Bankinter. La ejecución de esa cláusula, recogida en los contratos, y la tramitación en los diferentes órganos de cada entidad es lo que ha retrasado este trámite.

El pasivo que aqueja a Talgo, y que supera en siete veces su beneficio antes de impuestos y costes financieros –ebitda–, es una muestra de la situación de la empresa. Y es que la falta de inversiones ha ahogado su capacidad de producción con un cartera de pedidos muy grande. Esos contratos, además de bloquear la producción, han cargado los gastos financieros con avales. De ahí la importancia de una dirección industrial para la compañía.