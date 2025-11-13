PNV y PSE tumban la iniciativa legislativa por un salario mínimo propio para Euskadi

A la búsqueda de un salario mínimo propio para Euskadi se le acaba de cerrar otra puerta. Tras la falta de acuerdo –e incluso de ... negociación– entre sindicatos y Confebask, la iniciativa legislativa popular (ILP) para la que ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde presentaron 138.495 firmas el pasado 21 de agosto ha desembocado en una nueva vía muerta. El pleno del Parlamento vasco ha rechazado este jueves su admisión a trámite a través del voto contrario de PNV y PSE, que el pasado mes ya había anunciado su intención tras asegurar que la medida propuesta carecía de encaje legal. Se trata de una postura a la que también se han sumado PP y Vox. Únicamente EH Bildu y Sumar han votado a favor.

En la apertura del pleno el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha advertido que «rechazar el debate sobre esta ILP supondría una renuncia al autogobierno», así como un «fraude antidemocrático» al suponer el segundo rechazo, en apenas dos meses, a la única herramienta legislativa de la que disponen los ciudadanos, tras la negativa que el legislativo ya dio en septiembre a la iniciativa presentada por el movimiento de pensionistas, y que pedían un complemento para elevar el mínimo de estas prestaciones.

Lakuntza ha señalado que «no existe ningún obstáculo jurídico, ni legal para aprobar la propuesta» que, en última instancia, pretende modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. «Si hay alguna dificultad será política», ha manifestado en su intervención, en la que también ha recordado que se trata de una medida que busca combatir la pobreza y la precariedad. El secretario general de ELA ha añadido además que «Confebask es el principal defensor» de este voto contrario.

Lakuntza, que este mismo miércoles encabezó junto al coordinador general de LAB, Igor Arroyo, una manifestación en Bilbao frente ante las sedes del Gobierno vasco, PNV y PSE, ya defendió entonces que «la ILP no tiene ningún problema jurídico». Su objetivo era obtener un compromiso del legislativo autonómico de reclamar al Congreso una modificación del Estatuto de los Trabajadores que permitiera a cada comunidad fijar su propio salario mínimo interprofesional, siempre que este fuera superior al marcado por el Gobierno central para toda España. ELA y LAB ya habían hasta acordado una cifra para negociar esta cantidad, que en el caso vasco podría rondar los 1.500 euros frente a los 1.180 euros brutos mensuales, con sus 14 pagas anuales, fijados actualmente.

El representante de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha sido el único que ha intervenido a favor de la medida en el debate previo a la votación sobre admitir o no la iniciativa, donde ha recordado que en 2023 el Parlamento ya alcanzó un acuerdo en este sentido (con el apoyo de PNV y PSE), si bien «en este momento no tenemos ninguna iniciativa política sobre un SMI propio». «Quiero pensar que en los dos últimos años todos mantenemos la posición con respecto al salario mínimo propio porque somos conscientes de lo que esta medida significa», ha defendido.

Ronda de contactos

La negativa se produce en un momento en el que las relaciones entre la patronal vasca y los sindicatos parece estar especialmente distante. Después de dos intentos de negociación en el Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL) en febrero, y de un último cartucho gastado el pasado 22 de octubre cuando se convocó un acto de conciliación que tampoco se tradujo en avances, ELA y LAB anunciaron su intención de llevar a Confebask al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para forzar la negociación. Por su parte, la confederación empresarial viene recordando que no rechaza ningún debate, pero sigue reivindicando que el escenario para abrirlo debe ser la mesa de diálogo social y no debe abordar únicamente el SMI, sino otras cuestiones que pongan en riesgo la competitividad vasca, como ocurre con el absentismo.

En este clima adverso el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha iniciado una ronda de contactos que comenzará hoy con dos encuentros en Lakua. El primero, a las 11.00 horas, será con CC OO, y a las 13.00 horas habrá un segundo con UGT. Además de Torres participarán en los encuentros el viceconsejero de Economía, Iñaki Ruiz, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, y el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui.