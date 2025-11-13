El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha presentado la iniciativa en el Parlamento vasco. E. C.

PNV y PSE tumban la iniciativa legislativa por un salario mínimo propio para Euskadi

Lakuntza advierte en el Parlamento vasco que la decisión supone «una renuncia al autogobierno» y el segundo «fraude antidemocrático» en dos meses, tras el rechazo a la ILP de los pensionistas

Sergio Llamas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:25

Comenta

A la búsqueda de un salario mínimo propio para Euskadi se le acaba de cerrar otra puerta. Tras la falta de acuerdo –e incluso de ... negociación– entre sindicatos y Confebask, la iniciativa legislativa popular (ILP) para la que ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde presentaron 138.495 firmas el pasado 21 de agosto ha desembocado en una nueva vía muerta. El pleno del Parlamento vasco ha rechazado este jueves su admisión a trámite a través del voto contrario de PNV y PSE, que el pasado mes ya había anunciado su intención tras asegurar que la medida propuesta carecía de encaje legal. Se trata de una postura a la que también se han sumado PP y Vox. Únicamente EH Bildu y Sumar han votado a favor.

