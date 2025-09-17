El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, durante la sesión de contrpl al Gobierno

El PNV exige al Gobierno central un cambio normativo para liberar ya la capacidad eléctrica desaprovechada

Los jeltzales asumen que las inversiones anunciadas tardarán tres años en hacerse efectivas y reclaman activar toda la capacidad instalada en las subestaciones

Félix Montero

Félix Montero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:01

Los partidos que componen el Gobierno vasco llevan tiempo advirtiendo de que la industria se encuentra en una encrucijada por los problemas de conexión a ... la red eléctrica. El 100% de los nudos de Bizkaia y Álava están ya saturados y en Gipuzkoa apenas queda libre un 2%. El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha señalado en repetidas ocasiones que este cuello de botella constituye el principal freno a la competitividad. Aunque el martes logró arrancar al Ministerio para la Transición Ecológica el compromiso de incrementar en un 40% la capacidad asignada a Euskadi, lo cierto es que esas inversiones no se materializarán, al menos, hasta dentro de tres años.

