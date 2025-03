El PNV denuncia el «secuestro» de capacidad en la red eléctrica que frena la industria

El Gobierno vasco teme que la saturación de la red de transporte de energía eléctrica se convierta en un problema estructural de la economía de ... los tres territorios, lo que amenaza la competitividad de las empresas y que Euskadi puede cumplir con los objetivos de autosuficiencia energética. Mejorar los accesos a esta red es una cuestión «prioritaria» para el Ejecutivo autonómico, tal y como apuntó el consejero de Industria, Mikel Jauregi, hace un mes en este periódico.

Dado que la generación de energía renovable continúa sin despegar en Euskadi -condicionada por los largos trámites administrativos y la oposición de los grupos ecologistas- el Gobierno vasco apuesta por potenciar la red eléctrica y el acceso de las compañías a la misma. La nueva portavoz del PNV en el Congreso, Idoia Sagastizabal, ha utilizado su primera intervención en una sesión de control al Gobierno para reclamar una interpretación «menos restrictiva» sobre la normativa que permite a las compañías acceder a la red eléctrica.

Sagastizabal ha denunciado lo que considera «un secuestro» de los megavatios disponibles para la industria en las redes de transporte energético y que, debido a las «rigideces legales», no se pueden utilizar. Según ha explicado, en la actualidad una subestación con capacidad para suministrar 300 megavatios tiene diferentes posiciones. Si una empresa se conecta a uno para acceder a 50 megavatios, «otra compañía diferente no puede acceder a otra posición para acceder a los 250 restantes porque Red Eléctrica no lo permite».

En un momento en el que ante el convulso escenario geopolítico el Gobierno vasco centra sus esfuerzos en relanzar la industria vasca -tiene comprometido un plan de ayudas de 500 millones, el PNV considera que esta merma en la capacidad de acceso a la red eléctrica «genera un privilegio para unos y un agravio para otros». Sagastizabal, de hecho, lo ha identificado, como «un freno al crecimiento y la reindustrialización del país».

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha respondido a la portavoz jeltzale que el Gobierno central ha impulsado medidas inéditas en materia de planificación energética, «como la caducidad de los accesos a la red y la exigencia de garantías económicas para los proyectos, lo que ha permitido liberar capacidad no utilizada». No obstante, Aagesen ha reconocido «la necesidad de agilizar los procesos de planificación y aumentar la inversión en infraestructuras eléctricas, pero insistió en que el Ejecutivo trabaja para maximizar el uso de la red existente antes de acometer nuevas inversiones».

Cada vez más demanda

El debate sobre cómo maximizar el uso de la red eléctrica llega en un momento en el que las cifras de solicitudes de conexión de las empresas en Euskadi se han multiplicado por ocho en tres años, con 350 solicitudes el pasado ejercicio. La potencia media solicitada ha escalado de los 50 megavatios de 2020 a los 900 del año pasado.

El sistema en España encarga la gestión de las redes en función de la tensión. La red de alta corresponde a la sociedad pública Red Eléctrica, y de la distribución se encargan las compañías comercializadoras con mayor cuota de mercado en cada comunidad autónoma. Las inversiones en estas infraestructuras, en la medida en que descansan sobre la financiación pública, también están limitadas. Red Eléctrica no puede destinar más de un 0,0065% del PIB a la red de alta tensión y las compañías no pueden realizar inversiones que superen en conjunto el 0,13% de la producción del total de la economía española.