El PNV cuela en una ley de movilidad medidas para liberar potencia en las redes para Euskadi

En la tramitación de las enmiendas en el Senado a la norma de ayudas para coches eléctricos PP, Bildu, Junts, ERC y PSOE apoyan medidas que habían caído en el decreto 'antiapagón'

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:40

El equilibrio imposible que requiere la conformación de mayorías en el Congreso de los Diputados y la tensión política han forzado a regular un aspecto ... esencial, como el de la potencia de la red eléctrica, en la otra cámara que conforma el legislativo, el Senado. Ha sido este miércoles, además, con enmiendas a una ley de otra temática, la movilidad sostenible, pero que podrían liberar de forma inmediata más potencia de conexión. Unos cambios que, solamente en Euskadi, reforzarían esta infraestructura con 7.000 megavatios (MW) más que se añadirían a los más de 5.000 que el Gobierno de España ya anunció en septiembre.

