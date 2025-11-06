El PNV cuela en una ley de movilidad medidas para liberar potencia en las redes para Euskadi

El equilibrio imposible que requiere la conformación de mayorías en el Congreso de los Diputados y la tensión política han forzado a regular un aspecto ... esencial, como el de la potencia de la red eléctrica, en la otra cámara que conforma el legislativo, el Senado. Ha sido este miércoles, además, con enmiendas a una ley de otra temática, la movilidad sostenible, pero que podrían liberar de forma inmediata más potencia de conexión. Unos cambios que, solamente en Euskadi, reforzarían esta infraestructura con 7.000 megavatios (MW) más que se añadirían a los más de 5.000 que el Gobierno de España ya anunció en septiembre.

ElGobierno vasco viene reclamando la necesidad de dotar a Euskadi de «enchufe» porque «vienen empresas y no encuentran energía». Los más de 5.000 MW anunciados tras el verano resolvían más de un centenar de demandas de empresas ya instaladas, pero no reforzaban el sistema para nuevas.

Las dos enmiendas del PNV –respaldadas por el PP, Junts, ERC, Bildu y, en parte, por el PSOE– han recuperado una serie de medidas para dar más flexibilidad a las redes y que estaban incluidas en el decreto 'antiapagón' que el Gobierno de España llevo al Congreso, pero que éste rechazó el pasado julio.

La carambola, que deberá ser ratificada de nuevo en el Congreso de los Diputados, posibilitará –según ha explicado el grupo del PNV en la cámara alta– que en una posición ya ocupada por un consumidor y que tenga aún potencia ociosa puedan conectarse más empresas. Así, propone que «en el plazo de seis meses», el Gobierno central impulse «un real decreto que desarrolle un mecanismo para la alimentación de demandas firmes» que favorezca esa conexión.

La segunda modificación facilitará que una posición pueda cambiar su uso o finalidad aunque no estuviera así definido previamente en la planificación, de forma que los distribuidores que ahora no pueden conectarse a la red puedan incorporarse cuando haya proyectos «que hayan presentado madurez y firmeza». La enmienda pide que a partir del 15 de noviembre de 2025 se elabore cada cuatro meses un informe que indique qué posiciones podrían modificar su uso.

Las enmiendas que recogen esta propuesta se han añadido a la ley de movilidad sostenible. Una norma que regula las ayudas a la compra de coches eléctricos, la electrificación del transporte público y medidas para organizar el tráfico de las ciudades. El Congreso deberá ratificar los cambios aportados por el Senado a esa norma, pero dada la posición de los grupos políticos, parece probable que se confirmen los cambios.