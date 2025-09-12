El Gobierno vasco aplaude que se priorice a la industria y aguarda la cifra de inversión en Euskadi

Aumentar la inversión en redes eléctricas lleva siendo durante meses uno de los principales reclamos del Gobierno vasco. Después de que el martes las eléctricas ... anunciaran que el 100% de los nudos están saturados en Bizkaia y Álava, así como un 98% en Gipuzkoa, las alarmas saltaron en el Ejecutivo autonómico. Por ello, Lakua ha reaccionado de manera muy positiva al anuncio realizado este viernes por el Gobierno central, que aumentará en un 62% el límite de inversión a las redes eléctricas hasta 2030.

Así lo ha anunciado Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, al presentar la Propuesta de planificación de la red con horizonte 2030. Un plan que pretende movilizar 13.590 millones de inversión para dar cabida a nuevas conexiones de grandes consumidores. En concreto, la propuesta plantea atender 27,7 gigavatios (GW) desde la red de transporte, lo que supone multiplicar por 14 los 2 GW de la vigente planificación.

El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, ha aplaudido el anuncio y ha señalado que es una buena noticia que «después de meses de trabajo, el Gobierno central haya accedido a que se incremente el gasto y la inversión en redes», aunque sobre todo, este volumen inversor «esté centrado en la industria», un sector productivo que no atraviesa sus mejores momentos en Euskadi.

Asimismo, Jauregi ha indicado que están trabajando con Moncloa para cerrar la agenda y esperan que «a inicios de la próxima semana podamos ver en qué medida este nuevo límite se refleja en las necesidades energéticas de Euskadi» y ver finalmente cuánta potencia será destinada al territorio, aunque la Administración vasca reclama 6.000 megavatios adicionales, lo que se traduce en elevar en un 50% la capacidad actual.

Ha reconocido que han llevado a cabo «muchísimas reuniones» con el Ejecutivo central para «buscar fórmulas» de aumentar la capacidad. Asimismo, ha admitido que con los límites antiguos impuestos en la época en la que gobernaba Mariano Rajoy «ya no servían en el proceso de transición energética en el que estamos inmersos».

Paralelamente, el consejero ha admitido que este nuevo paso será crucial «para que nuestra industria pueda seguir descarbonizándose y para atraer nueva industria». Este último también es un punto que preocupa en Lakua. Tal y como recordó Pradales en una entrevista el pasado jueves en Onda Vasca, el colapso de la red estrangula el crecimiento de un centenar de compañías y mantiene en vilo a otra veintena de proyectos empresariales que querían desembarcar en Euskadi.

Por otra parte, el PNV también ha reaccionado de manera positiva al anuncio del Gobierno central. La portavoz de la formación jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero, también ha visto con buenos ojos el anuncio del Gobierno central. «Es un paso obligado y necesario que hemos peleado mucho», ha valorado. Asimismo, ha añadido que «en los próximos días conoceremos más detalles concretos sobre esta planificación en Euskadi, pero que se priorice a la industria en este nuevo mapa es un paso adelante que permitirá una mayor descarbonización y la sostenibilidad de empleo».

Por otra parte, con «nuevo tope más alto» de inversión, afirma Vaquero, se abre un nuevo horizonte. «Hasta ahora se habían tomado medidas coyunturales y urgentes, pero nosotros hemos seguido insistiendo en la necesidad de medidas estructurales, y esta en gran parte lo es. Ha sido trabajoso, nos ha llevado muchas horas y reuniones, pero con nuevas inversiones tenemos ya un espacio de mejora con el que avanzar», explica. Con todo, la portavoz jeltzale recuerda que las demandas son variables y tras conocerse los detalles del texto, su formación lo analizará y hará la valoración oportuna para intentar mejorar.