La plantilla de Petronor reclama a la dirección un «diálogo serio» que evite la vía judicial

El conflicto en Petronor se recrudece y amenaza con prolongarse durante los próximos meses. La asamblea de trabajadores rechazó anoche, por 333 votos frente ... a 84, el preacuerdo alcanzado entre la dirección, UGT y CC OO. El pacto planteaba seis días libres de compensación por el incremento de la jornada efectiva tras el cambio de ubicación de los vestuarios, ahora situados en la entrada de la planta, donde los empleados se cambian antes de fichar, y no al revés, como ocurría hasta ahora.

La clave está en que, pese a que CC OO y UGT mantienen la mayoría en el comité de empresa, esta vez se han impuesto los planteamientos de ELA y Trabajadores por la Unidad (TU). Ambos sindicatos consideran que los seis días propuestos son insuficientes, ya que apenas compensan unos quince minutos de incremento por jornada, cuando el aumento real ronda la media hora. Además, advierten de que conceder tantos días libres sería «irrealizable» ante la «sobrecarga de horas extra» que ya soporta la plantilla.

En este clima de confrontación sindical, ELA y TU han encabezado esta mañana una protesta en Bilbao, frente a la sede de Kutxabank, que posee un 14% de Petronor. Los representantes de los trabajadores han insistido en la necesidad de abrir «un diálogo serio» con la dirección ante el «deterioro» de las condiciones laborales. Con este gesto, las centrales apuestan por reactivar la negociación y evitar que el conflicto derive hacia los tribunales.

«Entrar en razón»

El motivo de la concentración ante la sede de Kutxabank, han explicado los sindicatos, es presionar para que la entidad se implique y «haga entrar en razón a la dirección» de Petronor. ELA y TU han instado al banco presidido por Antón Arriola a intervenir para «preservar el valor de su inversión y de sus accionistas, gravemente amenazado por la paralización de la actividad», que ha provocado la suspensión de buena parte de las exportaciones de la refinería. Asimismo, han denunciado «incumplimientos de acuerdos previos» y reclamado garantizar «un mantenimiento efectivo de las instalaciones más antiguas», además de «un cambio de cultura en materia de prevención y salud laboral».

Las peticiones sindicales, sin embargo, tienen escasos visos de prosperar. La empresa sostiene que lleva meses negociando con las centrales, antes de los 40 días que dura ya la huelga indefinida, y confía la resolución del conflicto a la vía judicial. Considera que ya alcanzó hace dos semanas un acuerdo con la mayoría sindical y que, una vez rechazado por la asamblea, debe ser ahora el Juzgado de lo Social de Bilbao quien dirima la situación.

La cuestión es que ambas partes ya se vieron las caras hace dos semanas en los tribunales, un día después de que la asamblea de trabajadores decidiera no votar el acuerdo alcanzado por UGT y CC OO. El juez, sin embargo, ordenó que la plantilla se pronunciara en un plazo de diez días sobre ese mismo texto. Tras el rechazo confirmado en la votación de ayer, y la negativa de la empresa a negociar otro acuerdo, será ahora la Justicia quien determine el desenlace del conflicto, aunque todas las partes dan por hecho que la resolución será recurrida.