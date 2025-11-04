El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La plantilla de Petronor se ha concentrado este martes frente a la sede de Kutxabank de la Gran Vía F. M.

La plantilla de Petronor reclama a la dirección un «diálogo serio» que evite la vía judicial

La empresa renuncia a negociar un nuevo acuerdo y se inclina por que los tribunales resuelvan el pulso laboral

Félix Montero

Félix Montero

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:40

Comenta

El conflicto en Petronor se recrudece y amenaza con prolongarse durante los próximos meses. La asamblea de trabajadores rechazó anoche, por 333 votos frente ... a 84, el preacuerdo alcanzado entre la dirección, UGT y CC OO. El pacto planteaba seis días libres de compensación por el incremento de la jornada efectiva tras el cambio de ubicación de los vestuarios, ahora situados en la entrada de la planta, donde los empleados se cambian antes de fichar, y no al revés, como ocurría hasta ahora.

