Los trabajadores de Petronor están en huelga indefinida desde el 25 de septiembre Yvonne Iturgaiz

La plantilla de Petronor rechaza el acuerdo por el cambio de vestuarios y decidirá el juez

La asamblea tumba por 333 votos a 84 el pacto alcanzado por CC OO y UGT y deja la resolución del conflicto en manos de los tribunales

Félix Montero

Félix Montero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:30

Comenta

La guerra de los vestuarios en Petronor continúa. Lo que comenzó hace un mes como una disputa por el cambio de ubicación de las instalaciones – ... un cambio organizativo que, en la práctica, ha alargado la jornada cerca de media hora– ha escalado hasta convertirse en un conflicto laboral de gran calado. En este clima tensión e incertidumbre, la asamblea de trabajadores rechazó este lunes, por 333 votos frente a 84, el acuerdo alcanzado hace dos semanas entre la dirección, CC OO y UGT.

