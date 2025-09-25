La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
Los trabajadores denuncian que este cambio les supone a ampliar la jornada y la empresa dice que es una medida desproporcionada
Felix Montero
Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:50
Los trabajadores de Petronor han convocado una huelga indefinida en la refinería a partir de hoy a la seis debido a la decisión de la ... empresa de instalar unos nuevos vestuarios, una medida que aumenta el tiempo de desplazamiento y, por tanto, la jornada. La empresa califica la decisión de «desproporcionada e injustificada» y asegura que se les ofreció «negociar e incluso compensar ese tiempo con días de libre disposición».
La p
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.