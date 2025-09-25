El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios

Los trabajadores denuncian que este cambio les supone a ampliar la jornada y la empresa dice que es una medida desproporcionada

Felix Montero

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:50

Los trabajadores de Petronor han convocado una huelga indefinida en la refinería a partir de hoy a la seis debido a la decisión de la ... empresa de instalar unos nuevos vestuarios, una medida que aumenta el tiempo de desplazamiento y, por tanto, la jornada. La empresa califica la decisión de «desproporcionada e injustificada» y asegura que se les ofreció «negociar e incluso compensar ese tiempo con días de libre disposición».

