La plantilla de Mercadona en Bizkaia alcanza las 1.178 personas tras una década de actividad La cadena ha invertido más de 101 millones en diez años para abrir 17 tiendas en el territorio

Félix Montero Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:30 Comenta Compartir

Mercadona ha realizado 1.693 millones de euros en compras a proveedores locales de Bizkaia durante la década transcurrida desde su implantación en el territorio. La empresa, a través de una nota de prensa, ha informado de que mantiene acuerdos con un centenar de compañías vizcaínas, entre ellas varias del sector agroalimentario e industrial, como Lácteos de Karrantza, Garaia o Laboratorios Bilper.

La cadena abrió su primera tienda en Bizkaia el 22 de octubre de 2015 en el centro comercial Megapark de Barakaldo. Desde entonces ha invertido más de 101 millones de euros en la apertura de 17 establecimientos. Su plantilla en el territorio asciende a 1.178 trabajadores, todos con contrato indefinido según datos de la empresa. En este tiempo, especifican, cerca de 125 empleados han adquirido puestos de responsabilidad.

La expansión de la cadena ha sido progresiva y se concentra principalmente en áreas urbanas y metropolitanas. Tras la apertura en Barakaldo, la empresa se ha extendido a municipios como Bilbao, Getxo, Basauri, Durango, Galdakao o Leioa, reforzando su presencia en zonas de gran densidad de población. En conjunto, Bizkaia es el territorio con mayor número de tiendas de la firma en Euskadi. La compañía señala que la inversión en nuevas aperturas se ha centrado en la modernización de instalaciones y en la reducción del consumo energético, con la incorporación de sistemas de refrigeración más eficientes, iluminación LED y mejoras en la gestión de residuos

En el ámbito medioambiental, la compañía ha instalado paneles solares en siete de sus supermercados vizcaínos, que desde su puesta en marcha han generado 3.156 megavatios-hora de energía, una cantidad similar al consumo anual de unas 790 viviendas. También dispone de 52 puntos de recarga para vehículos eléctricos en 13 establecimientos del territorio.

Mercadona mantiene además un programa de colaboración con el Banco de Alimentos de Bizkaia, al que dona productos básicos procedentes de sus tiendas. En los últimos diez años, las aportaciones han superado las 2.100 toneladas de alimentos, equivalentes a unos 35.000 carros de la compra.

Temas

Bizkaia

Mercadona