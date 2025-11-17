El 27% de los pisos en venta en Euskadi superan ya el medio millón de euros

La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía vasca por la dificultad de acceder a un inmueble asequible. Y es que ... la coyuntura actual es especialmente compleja para las personas que quieran adquirir un piso en un mercado extremadamente tensionado debido a la escasa oferta y una demanda disparada que de manera conjunta han empujado los precios al alza. De hecho, en estos momentos el 27% de los inmuebles en venta disponibles en el mercado vasco valen más de 500.000 euros (en el caso de España el índice llega al 23%).

Así lo revela un estudio publicado este lunes por el portal inmobiliario pisos.com, que sitúa al País Vasco como una de las comunidades donde se necesita más dinero para acceder a un inmueble. En las franjas intermedias, el documento constata que el 36% de los pisos a la venta en Euskadi se sitúan en una franja entre los 250.000 y los 500.000 euros (frente a una media nacional del 29%) y a su vez, otro 21,5% de los inmuebles en el mercado vasco valen entre 150.000 y 250.000 euros (en España el 19%). Por último, solo el 15,5% de los pisos vascos valen menos de 150.000 euros, lo que dificulta enormemente el acceso a pisos más asequibles. En el caso nacional, el porcentaje llega al 29,5%.

Lo cierto es que existen diferencias notables dependiendo de la ubicación geográfica. En este sentido, en el segmento de más de 500.000 euros San Sebastián lidera con un extraordinario 62,5% de los inmuebles que superan esta cifra, consolidándose como la capital que concentra un mayor porcentaje de inmuebles en dicha franja de precios. Le siguen Palma de Mallorca (60,5%), Málaga (36,3%) y Madrid (35%). Por contra, en Bilbao estos representan el 24% y en el caso de Álava el número es menor, un 15,7%.

Según explica Ferrán Font, director de estudios del portal, «provincias como Málaga, Baleares o Gipuzkoa combinan factores como el atractivo turístico, la demanda internacional y, en algunos casos, una fiscalidad favorable que han disparado los precios hasta niveles que dificultan enormemente el acceso a la vivienda para la población local».

En la otra cara de la moneda, en el segmento más asequible, varias capitales mantienen porcentajes significativos de vivienda por debajo de los 150.000 euros. Zamora lidera este apartado con un 60,20%, seguida de Almería (58,64%), Lleida (55,94%) y Tarragona (55,19%). Huelva (49,84%), Jaén (48,50%) y Segovia (46,19%) completan el grupo de capitales con mayor oferta en este tramo de precio. En el caso de Euskadi, estos porcentajes llegan al 24% en el caso de Bilbao, al 14,6% en San Sebastián y solamente a un 4% en Vitoria. Font subraya que la diferencia entre capitales es «cada vez más pronunciada» y que esta realidad «está marcando los flujos migratorios internos y las decisiones de inversión inmobiliaria de muchos españoles».