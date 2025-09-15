El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»

'Phishing'. ·

Las estafas de suplantación de identidad bancaria se multiplican en Euskadi y desatan una batalla judicial entre la banca y los usuarios por la responsabilidad

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:52

Septiembre de 2022. Andrés recibe una llamada de su banco, en la que le informan de un cargo fraudulento realizado con su cuenta bancaria. Le ... solicitan unos códigos que va a recibir en su teléfono para la anulación del cargo, e incluso le solicitan que borre su aplicación móvil. Sigue todas las instrucciones y dos días más tarde, se da cuenta de que se le ha efectuado un cargo de 5.800 euros. En ese momento, Andrés no es consciente, pero, al igual que les ha ocurrido a otros cientos de vascos, acaba de convertirse en víctima del denominado 'phishing'.

