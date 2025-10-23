El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Instalaciones de Petronor en Muskiz E.C.

La 'guerra de los vestuarios de Petronor' llega a los tribunales

La empresa y los sindicatos recurren a la justicia ante el bloqueo de la negociación

Félix Montero

Félix Montero

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:00

Comenta

La 'guerra de los vestuarios' de Petronor llega mañana a los tribunales. En un contexto de elevada tensión entre la empresa y los sindicatos –y ... también entre las propias centrales–, el Juzgado de lo Social celebra la primera vista sobre un litigio enquistado desde hace un mes, cuando la plantilla denunció que la reorganización del lugar de los aseos supone una prolongación de la jornada laboral en unos treinta minutos diarios.

