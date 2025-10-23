La 'guerra de los vestuarios de Petronor' llega a los tribunales

La 'guerra de los vestuarios' de Petronor llega mañana a los tribunales. En un contexto de elevada tensión entre la empresa y los sindicatos –y ... también entre las propias centrales–, el Juzgado de lo Social celebra la primera vista sobre un litigio enquistado desde hace un mes, cuando la plantilla denunció que la reorganización del lugar de los aseos supone una prolongación de la jornada laboral en unos treinta minutos diarios.

La empresa, en un comunicado remitido esta tarde a los medios, asegura que ayer alcanzó con la mayoría sindical un preacuerdo que debía ser refrendado esta misma mañana por la reunión de trabajadores. Sin embargo, según fuentes de Petronor, la asamblea «ha decidido no someter el texto a votación y, en consecuencia, no ha quedado ratificado».

La clave, según apuntan fuentes conocedoras de la negociación, es que el preacuerdo únicamente fue firmado por los seis representantes de UGT y otros seis de CC OO. Se trata, en cualquier caso, de las dos centrales mayoritarias, ya que el resto del comité lo completan cinco delegados de Trabajadores por la Unidad (TU) y cuatro de ELA. Estos últimos consideraron que el documento, integrado por una decena de puntos, «no reunía las condiciones mínimas para ser sometido a consulta de la plantilla». Por ese motivo han impulsado una votación a mano alzada que ha terminado bloqueando la negociación y dirigiendo el conflicto hacia los tribunales.

¿Y qué recogía el acuerdo? Según señalan las partes implicadas en la negociación, la empresa reconocía de manera implícita que el traslado de los vestuarios –desde la zona próxima a la refinería, donde se ficha, hasta la entrada de la planta, donde ahora deben cambiarse antes de pasar al punto de control– implica un aumento del tiempo de trabajo, y ofrecía compensarlo con seis días de vacaciones. Se trataba de un avance respecto a la propuesta inicial, limitada a dos días. Sin embargo, los sindicatos críticos lo consideraron insuficiente, ya que, a su juicio, supone admitir una prolongación de solo 15 minutos diarios de la jornada laboral en lugar de la media hora que denuncian.

La coincidencia temporal ha querido que apenas un día después de que la asamblea frustrara la votación del acuerdo, el Juzgado de lo Social de Bilbao abra el procedimiento sobre el presunto cambio sustancial de las condiciones de trabajo. Los sindicatos confirman que han presentado una demanda cada uno de los que integran el comité. Petronor, por su parte, señala en el comunicado remitido a los medios que «deja en manos de los tribunales» la resolución del conflicto.

Petronor, que ya hace un mes tildó la huelga de «desproporcionada», reitera en la nota difundida que el coste de los nuevos vestuarios asciende a seis millones de euros. La compañía defiende además que el traslado responde a criterios de seguridad, al garantizar que los trabajadores accedan a la refinería con los equipos de protección ya colocados. La plantilla, en cambio, sostiene que este conflicto es solo la punta del iceberg y denuncia tanto el «deterioro» de las instalaciones como la «excesiva» acumulación de horas extraordinarias.