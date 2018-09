Si me permite una confidencia le diré que estoy perplejo. Y si me guarda un secreto le confesaré que no soy capaz de entender, y por tanto mucho menos de explicarle a usted, las razones que justifican el sorprendente giro que ha dado el Banco Central Europeo en sus declaraciones recientes. Hace una semana se mostraba alarmado ante las perspectivas de desaceleración que provocarán las guerras comerciales, las batallas arancelarias y las turbulencias en los países emergentes. Sin embargo, anteayer se entusiasmaba con la subida experimentada por los salarios, en un entorno europeo de franca reducción del paro. Hablaba del conjunto de Europa, no se me venga arriba... Y se entusiasmaba porque esas subidas y esa reducción han provocado una elevación de la inflación y eso le facilita la vuelta a una política monetaria más «normal», es decir, con tipos de interés más elevados. Terminar su discurso y subir el euro fue todo uno.

Me parece evidente que ese vuelco a la política monetaria está a la vuelta de la esquina, lo que no consigo es entusiasmarme con la idea de recuperar unos tipos más altos. Yo, pobre mortal, no me entusiasmo, pero si fuese ministro de Hacienda (¡Dios no lo permita!) estaría aterrorizado; y si fuese un directivo de una de esas enormes corporaciones aplastadas por la deuda viviría angustiado.

Total, que me resulta más sencillo seguir y compartir el discurso del Banco de España. Dijo ayer muchas cosas, pero sólo me caben tres de ellas en el comentario. Pidió cautela ante los cambios impositivos que, en su opinión, precisan de análisis rigurosos. Me imagino que los habrá echado en falta en los recientes anuncios ministeriales y aseguró que todos los cambios en impuestos inducen efectos «distorsionadores» que impactan en la actitud en los comportamientos de los agentes económicos.

También dijo que es bueno que se cumplan los objetivos de déficit público, un mensaje que este Gobierno no piensa escuchar y ya se ha apresurado en acudir a Bruselas a solicitar, y obtener, el permiso para retrasar su cumplimiento. Y el tercer mensaje emitido fue que es mejor retomar la senda reformista antes que revertir las reformas que han sido útiles en los años de crisis.

El BdE es diplomático y utiliza un mensaje medido, pero si levanta un poco una esquina del celofán no le resultará difícil encontrar una severa crítica al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Otra.