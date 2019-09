Los pensionistas vascos se manifestarán ante Sánchez delante de Sabin Etxea Concentración de pensionistas ante el Ayuntamiento de Bilbao / LUIS ÁNGEL GÓMEZ Aprovecharán el encuentro entre el presidente en funciones y el PNV IBAN SUNYER Lunes, 2 septiembre 2019, 16:40

Los pensionistas de Bizkaia no ceden en sus revindicaciones y este lunes, como todos los lunes desde hace 20 meses, han reclamado unas pensiones dignas desde las escalinatas del Ayuntamiento bilbaíno. El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia aprovechará la visita el miércoles de Pedro Sánchez para manifestarse delante de Sabin Etxea, donde el jefe del Ejecutivo se reunirá con Andoni Ortuzar.

El colectivo ya remitió una carta en la que pidieron al presidente en funciones que se reuniera con ellos para trasladarle sus reivindicaciones, pero no han obtenido respuesta. Los pensionistas ya han manifestado muchas veces que son un movimiento con peso social y como tal exigen ser recibidos. El «silencio por respuesta» de Sánchez no ha sentado bien en el seno del movimiento, y más después de que se reuniera el 28 de agosto con asociaciones de pensionistas y jubilados, entidades que «no sabemos quienes son».

El 16 de octubre tendrá lugar una manifestación de COESPE (Coordinadora Estatal de Pensionistas) ante el Congreso de los Diputados, en la que ya han confirmado asistencia 270 plataformas. Desde Bilbao saldrán autobuses para unirse a esta movilización.

Portavoces del movimiento opinan que la situación política es dramática», ya que a su jiicio no va a dar tiempo para que se constituya ningún gobierno progresista. «Se agota el tiempo» y «los negros nubarrones» no se disipan, ya que el Ejecutivo en funciones no puede tocar los Presupuestos generales del estado, lo que provocaría una mínima subida de las pensiones del 0,25% a partir de enero.

La plataforma de pensionistas reclama el dinero que se va a destinar el TAV para las pensiones, una infraestructura a su juicio «faraónica e innecesaria».