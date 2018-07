Los pensionistas vascos cobran una paga de 125 euros de medio por la revalorización Pedro Sánchez y Magdalena Valerio, durante la reunión mantenida ayer con el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos , Luca Visentini, y los secretarios generales de CC OO y UGT. / EFE Se abona la subida del 1,6% recogida en los Presupuestos, que tendrá en Euskadi un impacto de 73,4 millones sobre unas 542.800 prestaciones ERLANTZ GUDE Jueves, 26 julio 2018, 00:26

La Seguridad Social procede a abonar estos días una paga adicional de atrasos que afectará a unas 542.800 pensiones en Euskadi -cifra que no coincide con la de beneficiarios ya que algunos cobran más de una prestación, siendo mayoritaria la de jubilación-. Se materializa así el incremento del 1,6% aprobado en los Presupuestos, que solo en el País Vasco supondrá un desembolso de 73,4 millones de euros. Los pensionistas cobrarán la diferencia entre la revalorización del 0,25% aplicada desde enero y la subida del 1,6% recogida en las Cuentas públicas. La cuestión es que al no aprobarse los Presupuestos hasta junio, la paga de atrasos no se pudo abonar ni en nóminas anteriores ni en la extra de verano.

Los 73,4 millones de Euskadi se reparten entre 284.100 prestaciones en Bizkaia -con un gasto de 38,9 millones-; 184.000 en Gipuzkoa -con un desembolso de 24,3 millones-, y 74.600 en Álava -10,2 millones-. Se ejecuta un abono único con los atrasos correspondientes a los siete primeros meses y la extra del pasado mes. Esta paga se cobra independientemente y con anterioridad al abono ordinario de la pensión mensual de julio.

Una muestra de su impacto para los beneficiarios vascos: los 1.155,2 euros de media que perciben se convierten en 1.170,8. La diferencia mensual asciende por tanto a 16 euros. La paga de atrasos será de unos 125 euros, 24 más que la media nacional. Contabilizadas las catorce nóminas, el repunte extra se eleva en la comunidad a 218,3 euros.

Los que mejor parados salen son evidentemente los pensionistas alaveses, con las prestaciones más altas del país -pasan a cobrar 1.192 euros mensuales de media-. Ingresarán a lo largo del año 222,3 euros adicionales. Les siguen los vizcaínos (220,3) y los guipuzcoanos (213,7).

Los jubilados, donde Bizkaia encabeza el ranking nacional, recibirán ahora en Euskadi una media de 1.346,7 euros, lo que significa un aumento de 251,1 euros, aplicado el repunte a catorce pagas. En Bizkaia, este alcanza los 256,7 euros, y sitúa la prestación de jubilación en 1.376,8 euros de media.

Reunión del colectivo autonómico en el Ministerio de Trabajo Los pensionistas vascos han sido citados para reunirse el martes con representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin que esté confirmada la presencia de la ministra Magdalena Valerio. Los jubilados vizcaínos -que se manifestarán en Bilbao el lunes 20 de agosto, aunque no en el recorrido previsto por afectar al recinto de Aste Nagusia- solicitaron el encuentro cuando la formación socialista se encontraba en la oposición. El propósito del principal colectivo de la plataforma territorial, Personas Jubiladas de Bizkaia, es que también asista a la reunión la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, a la que pertenecen, ya que la previsión que se maneja es que se celebren dos encuentros distintos.

Otro colectivo que ha estado en el foco por la endeblez de sus nóminas son las viudas. Las vizcaínas, a la cabeza del país en este ámbito, verán crecer la nómina de 787 a 797,7 euros. Su paga de atrasos se fija en 85 euros, un euro más que la media vasca, pero casi 15 por encima de la media nacional.

Por otra parte, los atrasos de la revalorización en el conjunto del país compensarán más de 9,4 millones de prestaciones. En total, los pensionistas ingresarán unos 1.122 millones. Las nuevas cuantías se consolidan a partir de la nómina de agosto. La prestación media se eleva a 942,8 euros y la máxima alcanza los 2.615 euros.

Más mejoras para las viudas

En cuanto a la cuantía en concepto de atrasos, será de 100,47 euros de media y de 116 en el caso de la prestación de jubilación. La de viudedad asciende a 70,3 euros. Sin embargo, a partir del 1 de agosto unas 400.000 viudas comenzarán a beneficiarse de la subida del 7,7% derivada del aumento de la base reguladora para calcular sus prestaciones del 52 al 56%, tal y como se determinó en las Cuentas públicas.

La medida no tendrá carácter retroactivo, pero desde el 1 de enero de 2019 sus prestaciones volverán a incrementarse -en este caso con un impacto en cerca de 465.000 mujeres- otro 7,1% por el repunte de la base reguladora al 60%, tal y como establecía una ley de 2011.

En los Presupuestos se recoge a su vez el incremento del 2,75% -más el 0,25% aplicado en enero- para las 2.425.400 pensiones mínimas, más de 324.400 prestaciones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) -sus beneficiarios trabajaron antes del arranque del actual sistema en el año 1967 y carecen de derecho a percibir otra prestación- y 548.000 pensiones de carácter no contributivo.