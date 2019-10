El Gobierno vasco insiste en la necesidad de generalizar las EPSV de empleo El director de Política Financiera del Departamento de Hacienda y Economía, Francisco Javier Arnaez, recoge el glardón de la primera edición del Premio Jon Aldecoa. / E. C. Afirma que es la mejor vía para extender los complementos de pensiones las rentas medias y bajas. Advierte que sólo debatiendo sin que nadie cambie de posturas no se logrará. CARMEN LARRAKOETXEA Bilbao Jueves, 10 octubre 2019, 23:11

El Gobierno vasco insiste en la necesidad de generalizar las EPSV de Empleo como la fórmula más eficaz para extender los complementos de pensiones a las rentas medias y bajas. Así lo expuso con motivo de la primera edición de los Premios Jon Aldecoa que ha instituido la organización Loreto Mutua, la mayor mutua del sector aéreo, en que el premio fue para el Ejecutivo vasco por el carácter pionero de la Ley de EPSV promulgada hace 35 años y que ha hecho que Euskadi sea la comunidad autónoma que tiene más generalizados los sistemas de previsión social complementaria .

El galardón fue recogido ayer por la tarde en Madrid por el director de Política Financiera del Departamento de Hacienda y Economía, Francisco Javier Arnaez, que agradeció el homenaje que suponen estos premios a la figura y la labor desarrollada por el economista vasco Jon Aldecoa en la promoción de las EPSV, que fallecido ahora hace un año.

De cara al futuro, Arnaez manifestó que «es fundamental defender el papel de las EPSV como elemento complementario y nunca sustitutivo» de las pensiones públicas de la Seguridad Social. En la actualidad el sistema vasco de EPSV acumula un patrimonio ahorra de 24.800 millones, cifras que para el director de Política Financiera del Departamento de Hacienda y Economía aunque son brillantes» el sistema precisan de «un nuevo impulso porque no acaba de responder de forma plena a lo que se espera de él a saber: la generalización de una cobertura complementaria suficiente para las rentas medias y bajas a través de los sistemas de empleo preferentes que son los más adecuados».

Pero para este impulso Arnaez señala que las «dificultades son claras», citando entre las mismas como desde la parte sindical «se pone el acento en que las consecuencias de la crisis han deteriorado las condiciones laborales», desde el ámbito empresarial «se enfatiza el carácter de coste diferido y la necesaria competitividad», lo que finalmente se complica más con «un contexto de crisis de la negociación colectiva que es esencial para esa idea fuerza de la generalización».

Arnaez muestra su decepción porque, a pesar de que la mayoría de los agente sociales, políticos e institucionales parecen estar a favor de potenciar los sistemas de EPSV y especialmente los de empleo, «en este proceso me he sentido muchas veces sorprendido al comprobar como parecía que todos queríamos el cambio pero que nadie estaba dispuesto a cambiar». En este contexto recuerda que se suele decir que «hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes es un síntoma de la locura». Por ello reclama un impulso decidido porque sólo debatiendo y «haciendo otra vez lo mismo no vamos a impulsar un sistema que experimenta una clara crisis de crecimiento».