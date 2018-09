El Gobierno admite que el sistema de pensiones solo es viable diez años más Una de las protestas de pensionistas de los últimos meses. / Agencias El secretario de Estado de la Seguridad Social advierte de que después habrá que volverse a replantear cómo sostenerlo J. F. Miércoles, 26 septiembre 2018, 15:09

El actual sistema de pensiones podría no ser viable a largo plazo. Así lo ha insinuado este miércoles el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. «El sistema tiene arreglo para los próximos diez años, pero luego habrá que volverlo a pensar», ha subrayado. La causa es el avance de la pirámide poblacional: la generación del 'baby boom' se hace mayor y empieza a haber más jubilados que población en activo, cuyos impuestos ayudan de buena manera a sostener los subsidios de los pensionistas.

Una de las posibles vías para poner solución al problema pasaría por ampliar la edad de jubilación. «Teniendo en cuenta la esperanza de vida, lo normal es que los trabajadores se jubilen más tarde», ha señalado Granado en la presentación del informe 'Las pensiones en España' realizado por el Consejo General de Economistas. En su opinión, vincular estas pagas a un único indicador puede causar a largo plazo «más efectos perversos que positivos».

El secretario de Estado también ha asegurado que el Gobierno está comprometido con la revalorización de las pensiones y que lo que está en discusión es el procedimiento: que esté o no más vinculado al crecimiento del PIB, a los ingresos del Estado, al crecimiento de las cotizaciones y de los precios, etc. «Si reconocemos que España es un país con una esperanza de vida muy alta, tenemos que asegurar una pensión inicial razonable y luego garantizar su revalorización. El pensionista no puede actuar de la misma forma que un activo para compensar los problemas de su vida», ha subrayado

Cálculo a partir de toda la vida laboral

Granado cree que el debate sobre cómo revalorizar estos subsidios acabará solventándose con una revalorización razonable para 2019, que mantenga el poder adquisitivo, y con otro indicador, de carácter permanente, que cuente con un acuerdo «suficiente» en el Pacto de Toledo y la mesa de diálogo social. Asimismo, considera que «no hay ninguna justificación» para no ampliar a toda la vida laboral el periodo de cálculo de la pensión por los beneficios que tiene para los trabajadores despedidos en la última parte de su vida laboral.

El secretario de Estado ha remarcado que el Gobierno va a trabajar para que la Seguridad Social reduzca su déficit y que el recurso al Fondo de Reserva sea el menor posible. El Ejecutivo vería con buenos ojos que, en el Pacto de Toledo, se valorara la posibilidad de que este fondo se nutriera también de aportaciones de la economía española y no sólo del sistema de pensiones.