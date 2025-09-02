El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un trabajador de edad avanzada. R. C.

Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión

Para reengancharse a un empleo se exigirá trabajar más horas, entre un 40% y un 80% de la jornada laboral, pero la prestación subirá entre un 10% o un 20%

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:26

Comienza la cuenta atrás para la nueva norma que regulará la jubilación flexible y que busca potenciar esta modalidad de retiro que permite retornar al mercado de trabajo con un empleo a tiempo parcial manteniendo a su vez la condición de pensionista. El Gobierno prevé aprobar «en las próximas semanas» las modificaciones en la actual legislación para aumentar los apenas 400 jubilados que cada año solicitan reengancharse a un empleo y ahorrar así hasta 285 millones de euros en 2033.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

