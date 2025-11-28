Las pensiones subirán un 2,7% en 2026, una media de 43 euros más al mes en Euskadi
La prestación del conjunto del sistema superará los 1.620 euros de media, mientras que la de jubilación se aproximará a los 1.890
Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:12
Las pensiones subirán un 2,7% en 2026. Este aumento equivale a la inflación promedio de los últimos doce meses hasta noviembre, cuyo dato acaba ... de publicar el INE. Con este ascenso las prestaciones medias en Euskadi, que son las más altas de España, registrarán un incremento de casi 43 euros hasta los 1.622 euros, mientras que las de jubilación sumarán unos 49 euros al mes y se aproximarán a los 1.890.
La revalorización de las pensiones en España se calcula en función de la inflación media entre diciembre de un año y noviembre del siguiente, lo que ha hecho que el importe de las prestaciones se ajuste al ritmo del IPC. Este mecanismo ha cobrado especial relevancia en los últimos años debido a los efectos de la guerra en Ucrania, que disparó los precios de la energía y otros productos básicos. En 2023, las pensiones aumentaron un 8,5% y, en 2024, un 3,8%, reflejando la moderación de la inflación. Este año el aumento se ha reducido al 2,8% debido a la estabilización de los precios y en 2026 el alza se moderará al 2,7%.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
