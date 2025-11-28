El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Retrasos generalizados en el metro por una avería en San Ignacio
Los pensionistas mantendrán el año que viene el poder adquisitivo con la nueva revalorización de las prestaciones Luis Tejido

Las pensiones subirán un 2,7% en 2026, una media de 43 euros más al mes en Euskadi

La prestación del conjunto del sistema superará los 1.620 euros de media, mientras que la de jubilación se aproximará a los 1.890

Félix Montero

Félix Montero

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:12

Comenta

Las pensiones subirán un 2,7% en 2026. Este aumento equivale a la inflación promedio de los últimos doce meses hasta noviembre, cuyo dato acaba ... de publicar el INE. Con este ascenso las prestaciones medias en Euskadi, que son las más altas de España, registrarán un incremento de casi 43 euros hasta los 1.622 euros, mientras que las de jubilación sumarán unos 49 euros al mes y se aproximarán a los 1.890.

