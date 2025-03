S. Llamas Domingo, 23 de marzo 2025, 00:03 Comenta Compartir

- ¿Qué institución representa mejor a Bilbao: el Athletic, donde puso sus miras, o el Puerto?

- El Athletic tiene más presencia a nivel interno y da una imagen de sanísima obsesión que opino que es buena para reflejar nuestra personalidad, como sociedad. Nos da un reconocimiento, pero a nivel mundial para mí el puerto es nuestro principal embajador porque tiene conexiones con otros 900 puertos de todo el mundo. Los dos son estándares y bandera de Euskadi, pero yo la vida marina la llevo aquí -se golpea el pecho, por debajo de la solapa del traje en la que luce un 'pin' con forma de timón y el emblema de los prácticos de Bilbao-.

- ¿Pasó mucho tiempo como navegante?

- Cogí el barco con 19 años en Santurtzi y estuve navegando hasta los 31, una edad en la que se forma la personalidad. Ahora hay móviles y conexiones, pero entonces era diferente. Mi hija Saioa -tiene otras dos- nació en el 83 cuando navegaba desde Japón a Australia. No la conocí hasta que tenía dos meses.

- ¿Y cómo fueron los inicios?

- Tenías que navegar 400 días bajo bandera española y luego podías hacer el curso de piloto. Terminé como alumno de puente y quería embarcar. Fui a preguntar y de la misma me dijeron que prepara el equipaje. Salí ese mismo día, un sábado, con destino Norfolk (Virginia, EE UU). Mis padres estaban en la playa y ni siquiera pude despedirme. Mi madre todavía me lo reprocha.

200 wasaps

- ¿Y cuántas millas más?

- Muchas. Muchas y con muchas anécdotas duras. Las condiciones eran distintas. Sufrías tormentas terribles, perdías compañeros y lo cierto es que estoy ahora aquí gracias a Dios.

- Marchar también será duro. ¿Cuántas llamadas ha recibido?

- Llevo doscientos y pico wasaps y no sé cuántas llamadas. Marcho con muchos amigos e insisto, tengo cada vez más claro que he tomado la decisión más acertada. Me voy con pena, pero en el momento acertado.