Patrullando la ciudad

Iratxe Bernal Jueves, 16 de octubre 2025, 01:05 Comenta Compartir

De los tres aspectos que más influyen en la posibilidad de tener un accidente de tráfico sólo uno se escapa totalmente al control de los conductores. Hasta cierto punto pueden asegurarse de que tanto ellos como los vehículos que conducen se encuentran en las mejores condiciones para circular, pero nada pueden hacer si el problema lo provoca el estado de la vía, muchas veces descuidado. La que ahora sí puede hacer algo es la tecnología gracias a aplicaciones como las creadas por la Bideroad, 'startup' que ha desarrollado un 'software' para mejorar la gestión de estas infraestructuras.

Bideroad Desarrollo de 'software' para la gestión de infraestructuras viarias

La firma, una de las 25 que la semana que viene protagonizarán la décima edición de B-Venture, tiene su origen en el centro tecnológico de la Universidad de Navarra en Donostia (el Ceit), donde se dio forma a una solución tecnológica que tiene el aprendizaje automático y la visión artificial como pilares básicos. Su propuesta es, en el fondo, muy sencilla; colocar en determinados vehículos (coches, autobuses, barredoras… lo que interese en cada momento) una cámara de vídeo que vaya grabando la vía durante todo el trayecto para después cotejar esas imágenes con otras anteriores del mismo recorrido y poder saber así qué elementos hay que sustituir, reparar o limpiar. Desde las señales de tráfico a las papeleras de las aceras pasando por los pasos de cebra, los guardarraíles o las tapas de las arquetas. Cuando efectivamente haya que realizar una intervención, el sistema permitirá a la empresa o institución responsable agendarla e incluso asignarle ya unos recursos. Es decir, dejar ya plasmado en un calendario de trabajo compartido por todos cuándo se va a ejecutar una tarea determinada, qué operarios la van a hacer y qué material común, como maquinaría, van a necesitar y, por tanto, no estará disponible para otros equipos.

B-Venture ¿Qué es? Punto de encuentro entre 'startups', inversores, empresas y figuras relevantes del ecosistema emprendedor.

¿Dónde y cuándo? Palacio Euskalduna, próximos días 20 y 21.

Impulsa. EL CORREO

Patrocinan. Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, la agencia de desarrollo SPRI, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.

Colaboran. BStartup de Banco Sabadell, Fundación BBK, Laboral Kutxa, CaixaBank, Banco Santander y la Universidad de Deusto.

Inscripciones. www.b-venture.com

«Lo hemos simplificado tanto que la empresa responsable del buen estado de esa vía sólo necesita instalar una cámara en un vehículo. Ni siquiera hace falta que sea una cámara especial ni utilizar un vehículo concreto. A partir de ahí, cuando la persona que ha hecho el recorrido introduzca la tarjeta SD de la cámara en nuestro sistema, el 'software' se encargará de identificar cada elemento y darlo de alta para que quede ya registrado y se pueda después hacer un seguimiento de su estado», explica Roberto Viudez, consejero delegado de la firma.

Es decir, el sistema va a analizar uno a uno todos los fotogramas del vídeo para ir desgranando qué elementos aparecen en él. Para eso, Bideroad antes ha introducido todas las bases de datos necesarias –como bibliotecas de imágenes que recojan catálogos de mobiliario urbano, por ejemplo– para que el 'software' aprenda qué es una farola y sepa identificar una cuando aparezca en un fotograma. Si es un elemento nuevo lo dejará ya registrado para que cuando, en posteriores grabaciones, vuelva a aparecer pueda establecer comparaciones entre su estado inicial y el que vaya presentando en cada descarga del vídeo. Y así, con todos los elementos: medianas, semáforos, jardineras, bancos, muros de hormigón, conos temporales… Todo lo que el cliente indique a la firma en el proceso de personalización de la herramienta, que dura aproximadamente un mes. De hecho, si se le especifica desde qué tipo de vehículo se está haciendo la grabación ya no sólo podrá detectar las grietas en el asfalto; también será capaz de calcular su índice de rugosidad. «Es un indicador del estado del pavimento y se podría estimar conociendo la suspensión del vehículo y viendo su velocidad o cómo han sido los frenazos que haya dado», desvela Viudez.

Toda la información registrada en la plataforma, así como la ofrecida por ésta tras analizar las imágenes, es siempre accesible para las personas autorizadas, que podrán así hacer seguimiento de cualquier tarea en todo momento. «Además, la captura de imágenes puede ser automática –a través de la lectura que el 'software' hace del vídeo– o manual. Si un operario hace un arreglo, en ese mismo instante podrá realizar una fotografía con un móvil, enviarla al sistema a través de nuestra aplicación e inmediatamente se actualizará la información de manera que quedará registrado que esa tarea ya se ha efectuado y cómo ha sido el resultado», puntualiza Viudez.

«Creemos que todo esto la convierte en una herramienta muy útil para las pequeñas y medianas empresas que se encargan del mantenimiento de determinados elementos o para instituciones como ayuntamientos y diputaciones que tienen que cuidar de sus infraestructuras porque, con ella además de solucionar algunos problemas en cuanto surgen, también podrán realizar un mantenimiento preventivo. Basta con indicar qué trabajos han de realizarse con una periodicidad determinada para que el sistema los programe y los incluya automáticamente en el calendario de trabajo», señala.

La empresa, constituida en abril de este año, se encuentra en este momento validando la herramienta gracias a acuerdos con la Diputación foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia y el campus madrileño de la Universidad de Navarra. «Esperamos estar ya en el mercado a mediados del año que viene y después queremos empezar a ampliar sus usos porque podría emplearse también para realizar el mantenimiento de jardines, universidades aeropuertos, parques tecnológicos, parques temáticos...», enumera su consejero delegado.