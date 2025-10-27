Las patronales vascas alertan sobre el riesgo de colapso en las redes eléctricas

La industria española se muestra «profundamente preocupada» ante la situación «crítica» de las redes eléctricas de distribución, «donde la mayoría de las solicitudes de conexión ... son actualmente rechazadas». Es lo que han expresado un total de 51 asociaciones empresariales y sociales de España en un comunicado conjunto y sin precedentes, reclamando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que revise su propuesta de retribución a las redes eléctricas. Un comunicado que también ha sido suscrito por Confebask, así como por Cebek, Adegi y SEA.

En el mismo, las empresas consideran que el actual es un momento «decisivo», dado que por una parte se va a fijar un incremento de inversiones «muy relevante si nos atenemos a lo ya anunciado por el Ministerio de Transición Ecológica», y por otra, «la CNMC va a fijar las reglas para los próximos 6 años para que las distribuidoras puedan hacer esas inversiones».

La alarma de las empresas proviene de que, según han expresado, la propuesta de reglas del regulador para la inversión «limita el desarrollo de las infraestructuras eléctricas planificadas, comprometiendo gravemente la viabilidad de proyectos estratégicosindustriales, de transporte y vivienda». Esto, argumentan, se debe a dos razones principales. La primera es que la CNMC fija, por primera vez en la historia, una inversión máxima para conectar a clientes, lo que «deja fuera del sistema a aquellos consumidores cuya conexión de red resulte más costosa».

En segundo lugar, denuncian que la reducción de los costes de mantenimiento reconocidos de un 37% «podrían generar deterioro del servicio y comprometer la fiabilidad del suministro eléctrico».

Es por ello que las asociaciones firmantes instan a la CNMC a reaccionar y garantizar una operación de las redes con seguridad y calidad, asegurar la atención a todas las peticiones de conexión y ejecutar todas las inversiones planificadas. «Le solicitamos estar a la altura del momento crítico en el que nos encontramos», recoge expresamente el documento. También piden que se valore el impacto de estas decisiones en la economía y la competitividad del país respecto a sus vecinos. «La industria está preparada para liderar el cambio, pero necesitamos que las redes eléctricas estén a la altura del reto. Es momento de actuar», concluye el comunicado.