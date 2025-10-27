El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las asociaciones empresariales reclaman una revisión de las reglas a la CNMC. Sergio García

Las patronales vascas alertan sobre el riesgo de colapso en las redes eléctricas

Instan a la CNMC a revisar su propuesta de retribución a las redes, ya que «compromete gravemente la viabilidad de proyectos estratégicos industriales»

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:16

Comenta

La industria española se muestra «profundamente preocupada» ante la situación «crítica» de las redes eléctricas de distribución, «donde la mayoría de las solicitudes de conexión ... son actualmente rechazadas». Es lo que han expresado un total de 51 asociaciones empresariales y sociales de España en un comunicado conjunto y sin precedentes, reclamando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que revise su propuesta de retribución a las redes eléctricas. Un comunicado que también ha sido suscrito por Confebask, así como por Cebek, Adegi y SEA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  3. 3 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  6. 6

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  7. 7

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»
  8. 8 El SEPE impedirá compaginar el subsidio con un trabajo durante más de cuatro meses
  9. 9 Muere a los 64 años el exportero vasco José Manuel Ochotorena
  10. 10 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las patronales vascas alertan sobre el riesgo de colapso en las redes eléctricas

Las patronales vascas alertan sobre el riesgo de colapso en las redes eléctricas