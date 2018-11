Las patronales de Bizkaia lanzan un nuevo modelo de relaciones laborales para «atraer talento» El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, flanquedado por los reponsables de las organizaciones sectoriales. / Fernando Gómez Advierten a las empresas que, si no gestionan bien a las personas, desaparecerán y aseguran que la propuesta no es una alternativa a la negociación colectiva ANA BARANDIARAN Miércoles, 14 noviembre 2018, 14:25

«En Euskadi no tiene cabida la empresa que no sepa gestionar el talento como no la tiene la que compite a base de salarios bajos». Con este mensaje han lanzado las patronales vizcaínas su nuevo modelo de relaciones laborales basado en una mayor participación de los trabajadores en la empresa para que prime la colaboración frente a la confrontación. Se trata de que las compañías ofrezcan una mayor transparencia y flexibilidad para fomentar la implicación de la plantilla. El objetivo, han señalado, es afrontar el gran desafío al que se enfrentan las firmas para «atraer y retener talento» en un contexto de envejecimiento de la población y en el que las nuevas generaciones demandan otras cosas aparte de una buena retribución. «No nos va a sobrar nadie. Debemos atraer a todos los que estén en edad de trabajar», ha alertado el presiente de Cebek, Iñaki Garcinuño.

El proyecto, que se quiere extender desde las patronales a todas las empresas vizcaínas, se ha presentado en un acto en Bilbao, al que han acudido los máximos responsables de las principales asociaciones sectoriales –FVEM (metal), AVEQ (química, CECOBI (comercio) y ASCOBI-BIEBA (construcción)–. Las organizaciones representan a más de 6.000 empresas y 140.000 trabajadores. La parte institucional ha estado cubierta por el diputado de Desarrollo Económico de la Diputación de Bizkaia, Imanol Pradales. No había, sin embargo representación sindical. Las centrales se han mostrado muy molestas con esta propuesta que, en su opinión, pretende orillarles en su papel de intermediarios entre empresa y trabajadores.

Garcinuño ha asegurado que el proyecto «no es una alternativa a la negociación colectiva» y ha recordado que la patronal vizcaína ha firmado buena parte de los convenios que dan cobertura al 45% de los trabajadores de Bizkaia. De hecho, más que un nuevo modelo de relaciones laborales prefiere hablar de una nueva cultura empresarial, para no dar pie a confusiones.

No obstante, sí reconoció que si la patronal Adegi tomó la delantera hace ya dos años con la implantación de esta iniciativa en Gipuzkoa fue porque «tenía un problema con la negociación colectiva en el territorio». La idea se planteó ya en abril de 2016 en un acto organizado por la patronal vasca Confebask. Pero no ha sido hasta este momento cuando la vizcaína Cebek le ha dado el impulso definitivo. ¿Por qué ahora? «Durante la crisis ha habido que pedir a los trabajadores ajustes. Ahora estamos en un momento de crecimiento y en vez de pedir podemos dar», ha explicado durante su intervención.

Garcinuño ha insistido en que el principal objetivo de la iniciativa es atender «la escasez de talento» a la que se enfrenta la empresa vasca debido al problema demográfico. En este contexto, ha señalado, hay que dar respuesta a lo que piden las nuevas generaciones: flexibilidad, conciliación, motivación, itinerarios personalizados, igualdad de género... «La retribución, sobre todo la variable, va a ser importante para reconocer la implicación de las personas, pero también se demandan otras cosas», ha dicho.

En la misma línea, Pradales ha alertado de que «nos va a faltar gente». Y ha aportado unas cifras que lo evidencian: en 2002 el 39% de los ocupados tenía menos de 35 años y el 10% eran mayores de 55 años; el año pasado los porcentajes eran del 21% y del 18%, respectivamente.

Asimismo, ha recurrido a la experiencia de la Diputación de Bizkaia en un proyecto para recuperar talento vasco expatriado para ilustrar sobre las nuevas demandas de los profesionales. «Ya no solo se interesan por la retribución. Preguntan por sus oportunidades de desarrollo, la flexibilidad, las medidas de conciliación...», ha detallado. «El talento es escaso y cada vez más cotizado. La empresa que no sepa atraerlo y retenerlo va a desaparecer», ha coincidido con Garcinuño.