El parón industrial congela el avance de la economía vasca en el 2,2% en el segundo trimestre
La manufactura no crece y desacopla a Euskadi de la dinámica española
Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:19
La economía vasca cerró el segundo trimestre del año con un crecimiento del 2,2%, interanual, un avance que se ve lastrado por el parón ... industrial. La manufactura, que se mantiene en un 0,0%, ha frenado el dinamismo del conjunto y ha provocado que Euskadi se desacople de la evolución de España, donde la economía progresó a un ritmo del 2,8%. Pese a este freno interno, los datos reflejan también la capacidad de resiliencia de Euskadi, que mantiene el pulso en un escenario internacional cada vez más complejo, marcado por la ralentización de las principales economías europeas y por la incertidumbre generada por las tensiones arancelarias impulsadas desde Estados Unidos.
