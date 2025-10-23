El Parlamento pide al Gobierno vasco que elabore un inventario de sus relaciones comerciales con Israel

El genocidio israelí no solo ha dejado fracturas en Palestina. Las relaciones internacionales con el país hebreo también han quedado dañadas y Euskadi no es ... ajeno a esta situación. Este jueves el Parlamento vasco ha aprobado una enmienda presentada por el PNV y el PSE a una propuesta conjunta de Sumar y EH Bildu, que exigirá al Gobierno autonómico «elaborar y publicar un inventario actualizado sobre las relaciones económicas, comerciales o contractuales» que éste mantenga con empresas israelíes, y también con aquellas compañías que participen -ya sea directa o indirectamente- en «actividades vinculadas a la ocupación ilegal o la represión de la población palestina». El texto, que ha contado con la abstención de Bildu y Sumar y la negativa de PP y Vox, exige además garantizar que la contratación pública respete las normas internacionales de trabajo y los principios del derecho internacional incorporando cláusulas sociales.

Lo cierto es que la demanda de EH Bildu iba un paso más allá y pedía romper los contratos y las relaciones de colaboración vigentes con empresas que se beneficiaran de la ocupación y de la represión del pueblo palestino. La parlamentaria del grupo abertzale, Diana Urrea, ha señalado en su intervención que la enmienda aprobado «es un paso adelante que valoramos como positivo, pero es insuficiente». Un mensaje en el que también ha coincidido el portavoz de Sumar, Jon Hernández, que ha señalado directamente a CAF -en la que el Ejecutivo autonómico participa con un 3% del accionariado y a la que un informe de la ONU acusó de enriquecerse con la ocupación-, y ha revindicado que «el Gobierno vasco debería ser más contundente».

Durante el debate, la parlamentaria jeltzale Maitane Ipiñazar ha señalado que si bien el primer ministro israelí «ha sobrepasado todos los límites», «como país y como gobierno podemos llegar hasta donde podemos llegar y tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro margen de actuación». En este sentido ha recordado la ayuda humanitaria trasladada desde el Gobierno vasco -20 millones de euros en diferentes partidas entre 2018 y 2014, incluyendo dos millones dirigidos la semana pasada-, y ha manifestado que revisar las posibles relaciones del Gobierno vasco con las empresas israelíes e incluir las cláusulas de protección de derechos humanos en las contrataciones públicas supone «un paso adelante importante».

Gobierno central

La representante del PSE, Miren Gallastegui, ha resaltado por su parte el Real Decreto aprobado por el Gobierno central para adoptar medidas urgentes contra el genocidio en Gaza, que entre otras medidas regula la prohibición de transferencia de materiales de defensa destinadas a Israel o la importación aduanera de productos originarios de los asentamientos en el territorio ocupado. «El debate siempre es enriquecedor, aunque no lleguemos a un acuerdo», ha añadido dirigiéndose al parlamentario de Sumar, con el que ha recordado que «comparten muchos compromisos y fundamentos».

Por su parte, tanto la parlamentaria del grupo popular, Laura Garrido, como la portavoz de Vox, Amaia Martínez, han recordado el papel que el grupo terrorista de Hamas ha tenido en el inicio del conflicto, así como utilizando al pueblo palestino como escudo humano. Garrido ha mostrado su consonancia con las medidas adoptadas en el seno de la Unión Europea, mientras que Martínez, por su parte, ha criticado el «uso electoral» que algunos grupos están haciendo de esta causa.