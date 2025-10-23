El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari Pradales durante el pleno celebrado este jueves en el Parlamento. Blanca Saenz de Castillo

El Parlamento pide al Gobierno vasco que elabore un inventario de sus relaciones comerciales con Israel

EH Bildu y Sumar reconocen el avance dado por PNV y PSE, pero exigen «más contundencia» y romper los contratos con las empresas que se beneficien de la ocupación

Sergio Llamas

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:17

Comenta

El genocidio israelí no solo ha dejado fracturas en Palestina. Las relaciones internacionales con el país hebreo también han quedado dañadas y Euskadi no es ... ajeno a esta situación. Este jueves el Parlamento vasco ha aprobado una enmienda presentada por el PNV y el PSE a una propuesta conjunta de Sumar y EH Bildu, que exigirá al Gobierno autonómico «elaborar y publicar un inventario actualizado sobre las relaciones económicas, comerciales o contractuales» que éste mantenga con empresas israelíes, y también con aquellas compañías que participen -ya sea directa o indirectamente- en «actividades vinculadas a la ocupación ilegal o la represión de la población palestina». El texto, que ha contado con la abstención de Bildu y Sumar y la negativa de PP y Vox, exige además garantizar que la contratación pública respete las normas internacionales de trabajo y los principios del derecho internacional incorporando cláusulas sociales.

