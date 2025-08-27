El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Segunda reunión de Carlos Cuerpo con los sectores afectados por los aranceles de EE UU C. P. S.

El campo español exige al Gobierno compensaciones por el acuerdo arancelario con EE UU

Un 68% del comercio agroalimentario español queda en riesgo por el pacto, según las asociaciones agrarias que piden a la UE que «afloje la presión burocrática» para ser competitivas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:39

Veinticuatro entidades agroalimentarias han exigido este miércoles compensaciones económicas al Gobierno español por los efectos que tendrá sobre el sector el acuerdo arancelario rubricado hace ... seis días por la Unión Europea y Estados Unidos, que contempla un arancel del 15% a los productos europeos. En el marco de la segunda reunión de la ronda de contactos del Ejecutivo con los sectores más afectados por la política comercial estadounidense, las principales asociaciones del campo español han reclamado al ministro de Economía Carlos Cuerpo y el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, que la Unión Europea «afloje la presión burocrática y de condiciones artificiales» que, a su jucio, se les están imponiendo. «Si no, no seremos competitivos», ha trasladado a la salida del encuentro el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna
  2. 2 El agua del mar cubre casi por completo la playa de Ereaga
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4 Rosario y Asier cierran su tienda de velas del Casco Viejo solo 10 meses después de abrir: «Este sueño continúa»
  5. 5 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  6. 6 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  7. 7

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  8. 8 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  9. 9 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  10. 10 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El campo español exige al Gobierno compensaciones por el acuerdo arancelario con EE UU

El campo español exige al Gobierno compensaciones por el acuerdo arancelario con EE UU