«La oportunidad de hablar con inversores profesionales vale oro. No la pierdas»

Uno de los platos fuertes de esta décima edición de B-Venture es la participación en la jornada inaugural de Natalia de Santiago. Conocida especialmente por su labor como divulgadora financiera –ha escrito libros como 'Invierte con poco' o 'Invierte en ti' e incluso ha acercado la economía a los niños con la saga infantil 'Money Academy'–, también es emprendedora. Su último proyecto es Weavers AI, una plataforma que pone la Inteligencia Artificial al servicio de la educación financiera. Sobre el escenario del Euskalduna aunará ambas facetas con una intervención que no puede tener un título más claro: 'Cinco errores que yo he cometido al emprender y que tú no deberías cometer'. «Hay algunos en los que todavía caigo, pese a lo aprendido», ríe.

En su particular lista de equivocaciones quizá la más destacada sea posponer un lanzamiento por buscar la excelencia. «Te empeñas en que todo sea perfecto y eso sólo te lleva a gastar dinero y tiempo en cosas que luego no resultan tan importantes. En mi primera empresa –MyValue Solutions, creada en 2009– nos gastamos 25.000 euros en un dominio. ¿Tú sabes todo lo que puede hacer una 'startup' con ese dinero? Pues nosotros lo gastamos en eso porque creíamos que tenía que ser puntocom sí o sí y luego ves que la gente sobrevive con dominios mucho menos espectaculares», recuerda hoy advirtiendo especialmente a quienes «intentan tener la web perfecta o crear 28.000 funcionalidades que no ha pedido nadie porque, en fondo, mantenerse en esa fase de desarrollo es mucho más cómodo que estar ya en el mercado expuesto al fracaso».

Porque ahí tenemos otra equivocación. ¿De verdad hay que tener tanto miedo al fracaso en esos primeros momentos? «Un lanzamiento que no es ideal te cierra menos puertas de las que te crees porque hay menos gente mirando. Tú crees que te va a ver todo el mundo y nada más lejos de la realidad. Igual fracasas con el primer producto y los primeros clientes, sí, pero es que el mercado es enorme. Así que hay que salir y pasar vergüenza si hace falta, porque es la única manera de saber si tu negocio va a tener tracción, si hay gente lo quiere, y es mejor hacerlo cuando el riesgo es menor», aconseja.

Otro clásico es crear un equipo «poco equilibrado». «A veces, la empresa la forman personas que han trabajado o estudiado juntas y todas tienen un perfil muy técnico, pero carecen de visión comercial. Y no me refiero a que tengamos que contar con un comercial a puerta fría –matiza–. Hablo de esas personas que son carismáticas, inspiradoras, que tienen don de gentes y saben moverse, porque en una 'startup' no sólo hay que vender a los clientes. También te tienen que 'comprar' los trabajadores, a los que no puedes ofrecer ni el salario que se merecen ni la seguridad de una empresa grande; los proveedores, que no tienen ninguna referencia de ti; los posibles financiadores, que tienen muchísimas más propuestas en las que meter su dinero…».

Precisamente, con esa actitud desenvuelta, desinhibida, es con que la ella recomienda acudir a citas como B-Venture. «Estos eventos han hecho mucho por abrir el ecosistema emprendedor, que una vez que estás dentro es muy generoso. La oportunidad de hablar con un inversor profesional vale oro. No la pierdas, porque aunque al final no invierta en tu proyecto te dirá por qué no le convence. Y, ahí, pese a que lo normal es ponerse a la defensiva y pensar que no han sabido apreciar lo que ofrecemos, por mí experiencia diría que tienen razón y que lo mejor que se puede hacer es tomar nota. También hay veces, a mí me ha pasado, que tu idea no les encaja, pero se la recomiendan a otros», anima.