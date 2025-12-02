'Operación relevo'. ¿Por qué jubilar un negocio que funciona?

Hay negocios que no envejecen, aunque sí lo hagan sus creadores. La salida para evitar su jubilación forzosa es garantizar su relevo, un proceso que ... no siempre resulta sencillo. La falta de un espíritu emprendedor en un momento en el que Euskadi se aproxima al pleno empleo, dificultades para acceder a una financiación, una planificación que a menudo se deja para demasiado tarde, problemas con la propiedad del local o valoraciones poco realistas por parte de los propietarios, frenan unos procesos de transmisión que en demasiadas ocasiones se cierran sin éxito.

Y no es por la falta de programas de ayudas. El área de Comercio, Turismo y Consumo del Gobierno vasco, en colaboración con las cámaras de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, cuenta con un programa dirigido a este tipo de negocios (Berriz Enpresa) que solo el año pasado registró 384 solicitudes (162 transmitientes y 184 emprendedores), que se tradujeron en 22 negocios traspasados. La Diputación de Bizkaia dispone del programa Negozion, a través de la agencia foral Dema, para conectar a transmitientes y emprendedores que desde su creación en 2022 ha trabajado con 724 empresas de las que 226 ya cuentan con relevo. E incluso hay iniciativas privadas como Legado, en el que ya venía trabajando la fundación de Laboral Kutxa, Gaztenpresa, y que puso en marcha oficialmente en mayo. Ya han recibido más de 300 solicitudes de las que más de una décima parte se han cerrado con éxito.

«Tenemos una alta presencia de autónomos con pequeños negocios y desde hace diez años veníamos observando una tendencia creciente de cierres por jubilaciones, por lo que ya le veníamos dándole vueltas», explica el director de desarrollo de negocios de Laboral Kutxa y vicepresidente de la Fundación Gaztenpresa, Oscar Muguerza. Según explica, sus propias bases de datos ya alertaban de que casi un tercio de los propietarios de estas pequeñas firmas superan los 60 años, «por lo que esta situación va a ir a más», sostiene.

Más seguridad

Lo mismo advierte la diputada en Bizkaia del departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, quien además señala que «al existir ahora más opciones para trabajar por cuenta ajena, a muchos les parece que ofrece más seguridad».

En el caso de NegoziOn, quisieron abrir más la puerta a otro tipode iniciativas empresariales, y aunque de los 187 negocios que tienen actualmente en su escaparate la mayoría son comercios y locales de hostelería, también incluyen servicios de salud (4%), talleres y pequeñas industrias (7%), construcción y reformas (5%), educación (4%) o centros de estética (10%), entre otros. «Tirarse a la piscina siempre da miedo, pero con flotadores es más fácil. Nosotros queremos ser esos flotadores para que quienes emprenden se animan y lo hagan con cierta seguridad. Que sepan que hay agua», detalla Laespada.

De hecho, los programas recogen varias herramientas para facilitar este paso, desde la redacción de estudios de viabilidad a una transparencia total en los resultados del negocio, accesos a subvenciones y financiación. e incluso formación para los nuevos administradores. «Esto no es un proceso de traspaso, donde yo vendo algo y tú lo compras. Lo que queremos hacer es una transmisión de negocios, porque también se transmite conocimiento», remarca la diputada. Una labor en la que colaboran los antiguos propietarios, para garantizar la fidelidad de los clientes y asegurar que los proveedores se mantienen al tanto.

Combatir la desertización

Además de mantener el empleo local, estos programas también evitan «la desertización de las calles comerciales, un fenómeno cada vez más visible», así como la conservación de «negocios históricos o emblemáticos que forman parte de la entidad de la ciudad», añade la coordinadora de la cámara de comercio de Álava, Miriam Santos.

Según explica, para participar en estos programas se pide una «rentabilidad demostrable», «con una base de clientes fidelizados, ingresos previsibles y contratos o acuerdos con empresas clave», detalla. Y no es lo único que garantizan. También buscan ofrecer una seguridad jurídica y fiscal con las licencias al día y los pagos de impuestos comprobados. «Además, también suponen una oportunidad para modernizar y digitalizar estos negocios, porque las personas que se ponen al frente suelen implantar mejoras lo que contribuye a reforzar la competitividad», añade.

El director de comercio de la Cámara de Bilbao, Antonio Seco, añade que, aunque la primera opción que se suele barajar pasa por los trabajadores que conforman las plantillas del propio negocio, no siempre están dispuestos a asumir los mandos. Se suelen ver dos tipos de compradores: aquellos con una «vocación clara que buscan algo concreto como una tienda de moda, una panadería o una librería, y aquellos a quienes no les preocupa el sector», apunta. «La clave es dar con un nuevo empresario», resume y añade que también es necesario saber en qué momento iniciar el proceso. «Hay gente que acude para transmitir su negocio cuando ya solo faltan unos pocos meses para que se jubilen y cuesta más dar con alguien. Lo idea sería acudir cuando faltan un par de años», matiza.

En Laboral Kutxa advierten también que es necesario garantizar una transmisión de conocimiento y evitar que se rompan las cadenas de distribución. «Son cadenas que se van rompiendo en pequeños eslabones y que nos hacen perder energía como sociedad», defiende Muguerza. También la directora de Gaztenpresa, Inma Ramos, quien recuerda que «casos hay tantos como personas», por lo que no se puede apostar por un modelo único de trabajo y es necesario analizar bien cada situación apoando a las dos partes de la transmisión. «Nuestro papel debe ser externo, independiente y neutral. Queremos ser un agente de confianza», explican.