El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iker Alonso tomará en enero el relevo de Karmelo Garaita en la empresa Endipar. Maika Salguero

'Operación relevo'. ¿Por qué jubilar un negocio que funciona?

Gobierno vasco, Diputación de Bizkaia y Laboral Kutxa impulsan programas de traspaso para facilitar la continuidad de las empresas sin relevo generacional

Sergio Llamas

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

Hay negocios que no envejecen, aunque sí lo hagan sus creadores. La salida para evitar su jubilación forzosa es garantizar su relevo, un proceso que ... no siempre resulta sencillo. La falta de un espíritu emprendedor en un momento en el que Euskadi se aproxima al pleno empleo, dificultades para acceder a una financiación, una planificación que a menudo se deja para demasiado tarde, problemas con la propiedad del local o valoraciones poco realistas por parte de los propietarios, frenan unos procesos de transmisión que en demasiadas ocasiones se cierran sin éxito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  4. 4

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  5. 5

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  6. 6

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  9. 9

    Decenas de robos en coches con el método del proyectil, el mechero y las gomas
  10. 10 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'Operación relevo'. ¿Por qué jubilar un negocio que funciona?

&#039;Operación relevo&#039;. ¿Por qué jubilar un negocio que funciona?