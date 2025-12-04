La operación arraigo empresarial moviliza más de mil millones en un año en Euskadi

En el último año Euskadi ha dado un cambio de rumbo a uno de los principales problemas de su economía: el desarraigo empresarial y el ... alejamiento de los centros de decisión en las principales compañías vascas. Un problema del que ha hecho el principal reto de legislatura en materia industrial el Gobierno del lehendakari, Imanol Pradales.

El golpe de timón se cuenta con los 1.300 millones que suman las operaciones corporativas que han tenido lugar en Euskadi en 2025 para reforzar la industria vasca y el arraigo de las empresas. La más destacada, por los ríos de tinta que ha hecho correr, es la de Talgo. El Ejecutivo, BBK, la Vital y el industrial vasco José Antonio Jainaga dedicarán 155 millones a su adquisición en una operación que se concretará en los próximos días.

Dos actores repiten –Gobierno y BBK– en la compra de Ayesa, que podría cerrarse antes de fin de año. La operación, valorada en 500 millones, recuperaría el control de la antigua Ibermática, integrada en la tecnológica desde 2022. De momento, la oferta del consorcio vasco, en el que también participa Kutxabank, ha sido la escogida para negociar en exclusiva un cierre antes del 31 de diciembre.

La tercera operación es la del Grupo Uvesco. Aunque liderada por sus directivos –que han logrado financiar con deuda 500 millones–, cuenta también con la participación de fondos vascos, como Stellum Food, en los que elGobierno y las diputaciones vascas han aportado dinero. La operación mantendrá la marca 'BM' en manos vascas por un importe de unos 700 millones.