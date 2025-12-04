El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El lehendakari Imanol Pradales en la firma de la Alianza Financiera Vasca el pasado mes de marzo Luis Ángel Gómez

La operación arraigo empresarial moviliza más de mil millones en un año en Euskadi

Las operaciones de Talgo, Ayesa y Uvesco evidencian un esfuerzo por mantener el control y los centros de decisión de las empresas vascas

Lucas Irigoyen
Ana Barandiaran

Lucas Irigoyen y Ana Barandiaran

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:24

Comenta

En el último año Euskadi ha dado un cambio de rumbo a uno de los principales problemas de su economía: el desarraigo empresarial y el ... alejamiento de los centros de decisión en las principales compañías vascas. Un problema del que ha hecho el principal reto de legislatura en materia industrial el Gobierno del lehendakari, Imanol Pradales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral
  3. 3

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  4. 4

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  5. 5 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  6. 6 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  7. 7 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  8. 8 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  9. 9

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  10. 10

    Aimar, el joven autista vizcaíno que pelea en los tribunales por ser funcionario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La operación arraigo empresarial moviliza más de mil millones en un año en Euskadi

La operación arraigo empresarial moviliza más de mil millones en un año en Euskadi