El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Efe

La opa fallida de BBVA sobre Sabadell empuja al Gobierno a una ola de cambios regulatorios

La CNMV sugiere modificaciones en la ley de opas al Ministerio de Economía, que acelera la trasposición de una directiva europea clave para reforzar el papel del Banco de España en procesos de fusión

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 21 de octubre 2025, 12:45

Comenta

La opa fallida de BBVA sobre Banco Sabadell ha sido también un largo proceso de aprendizaje para el mercado y, sobre todo, para los ... reguladores, que se han topado con una operación prácticamente inédita que ha destapado ciertos agujeros regulatorios que ahora desvían el foco de presión hacia el Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  2. 2

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  3. 3 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  4. 4

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  5. 5 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro
  6. 6

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  7. 7

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  8. 8

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos
  9. 9 A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno
  10. 10 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La opa fallida de BBVA sobre Sabadell empuja al Gobierno a una ola de cambios regulatorios

La opa fallida de BBVA sobre Sabadell empuja al Gobierno a una ola de cambios regulatorios