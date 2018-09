Ocho interrogantes sobre el incierto futuro de La Naval Las gradas del astillero La Naval de Sestao se encuentran prácticamente paradas desde hace meses. / Pedro Urresti Respuestas a las principales dudas sobre la empresa y los trabajadores MANU ALVAREZ Martes, 25 septiembre 2018, 01:34

La Naval solicita su liquidación y fía su futuro a la aparición de un nuevo empresario. Se abre ahora una nueva etapa con muchos interrogantes y pocas certezas.

No hay salida 'pacífica'

La Naval, que en octubre del pasado año ya reconoció su insolvencia 'transitoria' al solicitar el procedimiento concursal, admitió ayer que pasa a ser 'definitiva'. Peor aún, que la solución, de existir, no está en su mano. No hay dinero en la caja, los bancos ya no quieren prestarles, los clientes no se arriesgan a encargar buques en estas circunstancias y los accionistas miran para otro lado y defienden que ya han perdido bastante.

Y ¿ahora qué?

El consejo de administración informará al juez de la situación y previsiblemente éste pondrá en marcha el proceso de liquidación en las próximas semanas. En términos coloquiales, se abre una subasta. El juez querrá sondear la posibilidad de vender los activos, como un todo o en partes, con el objetivo de obtener fondos para poder resarcir aunque sea mínimamente a los acreedores. También valorará la posibilidad de que esas ofertas permitan mantener la actividad industrial y el empleo.

Todo ¿o en partes?

El administrador concursal será el encargado de analizar las ofertas. El espíritu de la legislación que regula este tipo de procesos da prioridad a la venta de lo que denomina «unidades productivas». Esto es, un conjunto de instalaciones, patentes, maquinaria, inventarios, plantilla y contratos de pedidos, si los hubiese, que permiten desarrollar una actividad empresarial. Si fracasa esa opción y no se encuentran inversores interesados en quedarse con La Naval, tal y como la conocemos hoy, el juez deberá pasar a otra fase para la venta por partes. Un auténtico despiece que difícilmente permitiría mantener la construcción de buques.

¿Cuánto vale La Naval hoy?

El margen de maniobra para quienes deseen realizar una oferta en el proceso de liquidación es amplísimo. El viejo principio del capitalismo –«una cosa vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella»– es la principal norma a seguir. Así, quien quiera presentar una oferta puede ofrecer el pago de una cantidad por hacerse con los activos –iría a manos de los acreedores–, pero también condiciones a la plantilla, en términos de ajuste o de reducción de salarios.

¿Qué sucede con la plantilla?

En la actualidad, los 180 trabajadores fijos de La Naval están sometidos a un expediente de suspensión de empleo. Así, cobran la prestación como desempleados y reciben un complemento por parte de la empresa. Aquí nacen dos problemas. El primero es que la tesorería del astillero apenas da para abonar esos complementos durante dos o tres meses más y el proceso que ahora se inicia puede ser muy largo. Es impredecible el tiempo ya que dependerá de si existen o no ofertas y de la calidad de las mismas. El segundo problema añadido es que algunos trabajadores están al borde de consumir la prestación de desempleo y pueden encontrarse en apenas unos meses sin ingresos mensuales recurrentes y con la incertidumbre de saber si volverán al astillero de la mano de un nuevo empresario.

¿Volver a Navantia?

Los trabajadores de La Naval tienen el compromiso de la Sepi de que serán reintegrados al grupo público Navantia si se quedan sin empleo. El compromiso afectaría en principio a los 150 trabajadores que formaban parte del grupo Izar cuando La Naval fue segregada y privatizada en 2006. La 'reabsorción', sin embargo, provocaría previsiblemente su desplazamiento a Galicia o Cádiz, donde Navantia tiene sus instalaciones de construcción de buques y de estructuras eólicas marinas. Los tres astilleros privatizados entonces –Juliana, Sevilla y ahora La Naval– han pasado posteriormente por una quiebra.

¿Puede la Administración ser el nuevo dueño?

Prácticamente imposible. La Comisión Europea ya advirtió por carta al Gobierno vasco, el pasado mes de septiembre, que iba a vigilar con lupa todos los movimientos del dinero público en torno a La Naval para evitar nuevas «ayudas de Estado». Así, la posibilidad de que la Administración –central o vasca– se convierta en socio mayoritario o de referencia está vedada y jamás sería autorizada por la UE. Otra cosa es la posibilidad de intervenir como accionista –hay margen para ello–, pero siempre acompañando a inversores privados que controlen la mayoría del capital y en las mismas condiciones de riesgo que ellos.

La calificación

Una de las piezas claves que aún están pendiente de resolución en el proceso y que deberá determinar el juez es si el concurso ha sido «fortuito» o «culpable». Esto es, si ha sido fruto de la ventura lógica de cualquier empresa o si ha habido «dolo» y mala administración de forma intencionada. Están afectados por esta calificación quienes han formado parte del consejo de administración de La Naval desde octubre de 2015.