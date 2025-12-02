El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un gran comercio en la Gran Vía de Madrid. EFE

La OCDE insta a España a recortar las ayudas temporales y enfocarse en reducir el déficit

El organismo anima al Gobierno a aprovechar el tirón del empleo y los fondos europeos para acelerar la consolidación fiscal y sanear las cuentas públicas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:00

Las buenas cifras macroeconómicas que está registrando España son evidentes. La previsión del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) es muy positiva y la ... OCDE calcula que la economía española crecerá un 2,9% este año y un 2,2% el que viene. Sin embargo, la organización con sede en París insta a España a utilizar esta buena evolución del PIB, pero también del mercado laboral y de los fondos europeos, para dar un empujón a la reducción del déficit público previsto por el Gobierno.

