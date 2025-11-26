El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un grupo de jubilados, en un parque de Madrid. Óscar Chamorro

La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes

Detalla de que el coste del envejecimiento se disparará hasta 2050 porque el gasto social crece más rápido que las contribuciones a la Seguridad Social

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

España disfruta en la actualidad de un crecimiento económico por encima de la media europea, pero la OCDE lanza una advertencia clara: el sistema de ... pensiones no está blindado si el país no afronta nuevas reformas y depende únicamente del crecimiento inercial con un coste por envejecimiento en aumento. El organismo, de visita en Madrid, recuerda que España ofrece unas pensiones «relativamente generosas» y ha aprobado cambios recientes, pero el reloj demográfico corre en contra, es decir, habrá muchos más jubilados y menos trabajadores cotizando, y eso tensionará las cuentas públicas durante décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  2. 2 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  4. 4 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  5. 5 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  8. 8

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  9. 9

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  10. 10

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes

La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes