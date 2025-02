El número de personas que deja su trabajo de forma voluntaria ha crecido en casi seis puntos desde 2014

Gonzalo Ruiz Miércoles, 19 de febrero 2025, 13:44 Comenta Compartir

Casi uno de cada cinco -el 19,5%- de los trabajadores vascos abandonó su trabajo de manera voluntaria este último año, lo que supone un ... incremento del 5,7% respecto a 2014. Así lo constata la Guía Salarial presentada este miércoles y que elabora anualmente la consultora LKS Next, una especie de radiografía de la estructura laboral vasca y que analiza las remuneraciones de los trabajadores. El fenómeno de la rotación deliberada, explica Ander Sansinenea, director del área de personal de la consultora, se da porque «el mercado ofrece muchas más oportunidades ahora», lo que conlleva que la tasa de ocupación sea alta. Eso sí, esto deja entrever otra fácil lectura, y es que una gran cantidad de trabajadores se siente disconforme en su puesto de trabajo. «Las empresas no cumplen con las expectativas del trabajador, que busca mejores condiciones en otros lugares. Lógicamente, no es lo deseado para las compañías».

Esta tendencia es especialmente llamativa entre los jóvenes de entre 16 y 29 años. De ellos, 3 de cada 10 cambiaron de trabajo, aportando un mayor dinamismo al mercado laboral. Es lógico, ya que «están construyendo su futuro laboral y cambiar de trabajo no conlleva los mismos riesgos que a edades más avanzadas», explica Sansinenea. La tasa es bastante más reducida entre el colectivo situado entre los 30 y 45 -13%- y aún más en mayores de 45 años, donde el índice de rotación laboral voluntaria llega al 8%. Por su parte, el documento recoge que los trabajadores vascos han recuperado el poder adquisitivo que se perdió entre 2021 y 2022. Así, los salarios «han crecido por segundo año consecutivo sensiblemente por encima del IPC», alrededor de un 4%. Cabe recordar que la inflación cerró con un 3,6% en 2024 en Euskadi, que a pesar de ser la comunidad con el indicador más alto, está a una distancia considerable de la inflación registrada entre el bienio (2021-2022), donde llegó a superar la cota del 10% en consecuencia por la invasión rusa de Ucrania. El trabajo mejor remunerado de entre todos los analizados por la consultora es el de director/a general. De media, cobran 92.300 euros brutos en empresas con una facturación menor a 20 millones. Entre las que facturan entre 20 y 70, los directivos cobran 127.300 brutos y finalmente, los de las compañías con ventas superiores a los 70 millones ingresan 248.300 de media. Por el contrario, los puestos registrados con los sueldos más bajos son los auxiliares administrativos, con una retribución media en 2024 de hasta los 25.200 euros. Las mayores subidas, para ingenieros y tecnológicos Los puestos más demandados, por su parte, son los que han experimentado una mayor subida salarial. Son aquellos relacionados con la ingeniería, y sobre todo, los perfiles relacionados a los sectores vinculados a la tecnología de la información, la inteligencia artificial o las bases de datos. «Como en los años anteriores constatamos que en Euskadi sigue habiendo mucha demanda de perfiles vinculados a la ingeniería o las nuevas tecnologías», explica Sansinenea. Uno de los motivos que está detrás de este problema es la crisis demográfica, uno de los retos principales a los que se enfrenta el ecosistema laboral vasco. «En los próximos años, por cada persona que se jubila se incorporarán aproximadamente 0,67 personas», señala el documento. La fuga de cerebros de los jóvenes vascos, que emigran al extranjero para buscar mejores condiciones laborales, es un gran problema para cubrir las vacantes de las empresas. «Que los jóvenes vascos se vayan al extranjero es un problema, pero no es el único. Y no existe un problema de cualificación; lo que pasa es que no nacen suficientes, tenemos pocos jóvenes vascos», advierte el director del área personal de LKS Next en esta misma línea.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión